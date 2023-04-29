Дешевим перельотам настав кінець: У Європі покладено край діяльності лоукостерів

ЄС погодив нові правила, які вимагають від авіакомпаній використовувати екологічніші види палива і скоротити викиди, що неминуче спричинить зростання цін на авіаквитки.

Як повідомляє The Washington Post, Європейська комісія, виконавчий орган блоку, заявила, що угода, досягнута державами-членами та Європейським парламентом, вимагає, щоб постачальники змішували екологічне авіаційне паливо з гасом у зростаючих кількостях з 2025 року.

“Очікується, що цей крок скоротить викиди вуглецю літаками на дві третини до 2050 року порівняно зі “сценарієм бездіяльності” та забезпечить переваги для клімату та якості повітря за рахунок скорочення викидів інших, ніж CO2, викидів”, – йдеться у повідомленні Комісії.

Комісія повідомляє, що на авіаційний сектор припадає 13,9% викидів від транспорту до ЄС, що робить його другим за величиною джерелом викидів парникових газів у цьому секторі після автомобільного транспорту.

Політична угода є частиною пакету ЄС Fit for 55, метою якого є скорочення викидів газів, що викликають глобальне потепління, не менше ніж на 55% до 2030 року.

ЄС також поставив за мету досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. І тому необхідно скоротити викиди від транспорту на 90% проти рівнем 1990 року.

“ЄС спрямовує всі сектори на шлях до кліматичної нейтральності, вживаючи заходів, необхідних для досягнення наших кліматичних цілей до 2030 та 2050 років”, – сказав Франс Тіммерманс, комісар ЄС, який відповідає за Європейську зелену угоду.

Відповідно до угоди не менше 2% всього палива, що поставляється в аеропорти з 2025 року, має бути екологічно безпечною, а до середини століття ця частка досягне 70%.

“Нова суміш реактивного палива ЄС повинна також містити мінімальну частку найсучасніших і екологічно чистих синтетичних палив, яка з часом збільшується”, – заявили в Комісії.

Тепер для набуття чинності угоди потрібне лише офіційне схвалення законодавців ЄС та держав-членів.

Як уточнює Tripmydream, квитки на літаки можуть сильно подорожчати, оскільки за новим законом авіаперевізники мають платити за дозволи на викиди парникових газів. Нині це безкоштовна функція.

Закон уже на розгляді у Раді Євросоюзу. До реалізації розпочнуть наступного року, якщо його схвалять країни-члени ЄС.

Нововведення є одним із проектів плану Євросоюзу щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Країни Європи хочуть знизити кількість викидів в атмосфері на 55% до 2030 року та досягти нульових забруднень до 2050 року.

Введення зборів вводитиметься поступово:

2024 рік – 25%

2025 рік – 50%

2026 рік – 100%

Експерти заявляють, що авіація витратить на це 820 мільярдів євро. Частина витрат ляже на плечі пасажирів – перельоти їм коштуватимуть у рази дорожче.

Що відбувається з цінами на авіаквитки

Аналітики Bloomberg прогнозували, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть у всьому світі. Підвищення тарифів пов’язували зі зміною маршрутів, на яку пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році.