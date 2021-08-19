В Італії «розумні» світлофори починають штрафувати порушників правил дорожнього руху

На деяких перехрестях в центрі Мілана з’явилися «розумні» світлофори, які можуть розпізнавати порушників правіл дорожнього руху і навіть штрафувати їх, повідомляє Europulse.

Завдяки вбудованій цифровій системі пристрої будуть штрафувати тих, хто проїде на червоний. Це робиться за допомогою спеціального модуля, який активується одночасно з появою жовтого світа. З цього моменту він сканує і записує номери порушників, які не зупинилися перед стоп-лінією і продовжили рух.

За допомогою нової функції «розумних» світлофорів влада світової столиці моди прагнуть знизити кількість дорожньо-транспортних пригод. Тільки в 2019 році в результаті подібних інцидентів в Мілані 18000 осіб постраждали і 106 отримали поранення.

Проект є частиною програми European Vision Zero, яка передбачає скорочення числа смертей на дорогах в містах ЄС до нуля до 2030 року.