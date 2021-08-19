В Италии «умные» светофоры начинают штрафовать нарушителей правил дорожного движения

На некоторых перекрестках в центре Милана появились «умные» светофоры, которые могут распознавать нарушителей правил дорожного движения и даже штрафовать их, сообщает Europulse.

Благодаря встроенной цифровой системе устройства будут штрафовать тех, кто проедет на красный. Это делается с помощью специального модуля, который активируется одновременно с появлением желтого света. С этого момента он сканирует и записывает номера нарушителей, которые не остановились перед стоп-линией и продолжили движение.

С помощью новой функции «умных» светофоров власть мировой столицы моды стремятся снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Только в 2019 году в результате подобных инцидентов в Милане 18000 человек пострадали и 106 получили ранения.

Проект является частью программы European Vision Zero, которая предусматривает сокращение числа смертей на дорогах в городах ЕС к нулю к 2030 году.