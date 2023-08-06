У Римі хочуть обмежити відвідування однієї з найпопулярніших пам’яток – фонтану Треві. Ініціативу розглянуть у міністерстві культури Італії на прохання міської ради.

Причиною цього прохання стали випадки неповажного ставлення до пам’ятника культури, що почастішали. Останній інцидент, що спричинив хвилю місцевого обурення, стався 27 липня: турист викупався у фонтані Треві, пірнувши туди з однієї з його статуй. Цей турист був згодом оштрафований поліцією, але у міській раді вважають, що це не допоможе уникнути таких випадків у майбутньому.

Якщо Міністерство культури визнає докази міської ради переконливими, то розробить механізм, який дозволить зменшити кількість туристів біля знаменитого фонтану. На думку ЗМІ, це може бути як встановлення турнікетів, так і плата за візит (через наплив туристів Рим, наприклад, почав брати гроші за вхід до Пантеону).