Всі розділи
ГоловнаІталіяУ Римі хочуть обмежити відвідування однієї з найпопулярніших пам'яток
ІталіяТуризм

У Римі хочуть обмежити відвідування однієї з найпопулярніших пам’яток

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Римі можуть обмежити доступ до фонтану Треві
ФОТО: LENA SERDITOVA | SHUTTERSTOCK, LENA SERDITOVA

У Римі хочуть обмежити відвідування однієї з найпопулярніших пам’яток – фонтану Треві. Ініціативу розглянуть у міністерстві культури Італії на прохання міської ради.

Причиною цього прохання стали випадки неповажного ставлення до пам’ятника культури, що почастішали. Останній інцидент, що спричинив хвилю місцевого обурення, стався 27 липня: турист викупався у фонтані Треві, пірнувши туди з однієї з його статуй. Цей турист був згодом оштрафований поліцією, але у міській раді вважають, що це не допоможе уникнути таких випадків у майбутньому.

Якщо Міністерство культури визнає докази міської ради переконливими, то розробить механізм, який дозволить зменшити кількість туристів біля знаменитого фонтану. На думку ЗМІ, це може бути як встановлення турнікетів, так і плата за візит (через наплив туристів Рим, наприклад, почав брати гроші за вхід до Пантеону).

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Римі виявили руїни стародавнього театру Нерона

Ватикан
Імператорський театр згадувався у давньоримських текстах, але раніше так...

Складено рейтинг найкращих міст Європи для туризму

ЄС
Компанія VisaGuideWorld опитала більше тисячі мандрівників, щоб обрати найкращу...

Європейські міста борються з туристами, після пандемії їх стало надто багато

ЄС
Європейські столиці, що «відпочили» від надлишку туризму, в 2023...

Тупість та відвага: туристи кинули виклик владі, тепер їх не лякають навіть гігантський штраф та 5 років в’язниці

Італія
Тренд, який поєднує в собі крайню тупість з відвагою...

Це кінець класичного туризму: в Італії туристам більше не можна їздити на екскурсії

Італія
«Поїздка на екскурсію може бути небезпечною для вашого здоров'я»,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму