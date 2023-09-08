У наступному році Венеція почне стягувати з гостей міста плату за в'їзд.

Наступного року Венеція планує запровадити плату за в’їзд у місто у розмірі 5 євро для туристів, які приїжджають на один день. Це робиться у спробі відрегулювати потік туристів, яких приваблює унікальне місто та його канали, повідомила міська рада.

Плата стягуватиметься на експериментальній основі протягом 30 днів, в основному під час весняних канікул та літніх вихідних днів, коли кількість туристів досягає свого піка. Плата стягуватиметься з усіх відвідувачів віком від 14 років.

Мета цього нововведення – знайти „новий баланс між правами тих, хто живе, навчається чи працює у Венеції, та тих, хто просто відвідує місто“. Про це заявив член ради з туризму Венеції Сімоне Вентуріні.

За його словами, справляння податку не передбачає отримання містом якогось великого прибутку, оскільки плата покриватиме лише витрати на адміністрування схеми. Точні терміни дії плану та порядок його реалізації будуть узгоджені після остаточного затвердження радою, що очікується наступного тижня.

План, вперше запропонований у 2019 році, спочатку був відкладений через COVID-19, під час якого переміщення між країнами було обмежене, а потім з технічних та процедурних причин.

Тим часом у Венецію знову ринув потік туристів, причому кількість приїжджих часто значно перевищує кількість жителів центру міста, що становить приблизно 50 тисяч людей.

Надмірний туризм вже давно є проблемою для тендітного міста-лагуни. У липні експерти ЮНЕСКО рекомендували включити Венецію та її лагуну до списку Всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою, заявивши, що Італія не вживає достатніх заходів для захисту міста від впливу зміни клімату та масового туризму.