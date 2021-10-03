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У Мілані розбився літак з туристами. Всі пасажири загинули (Фото/Відео)

Євгеній Подольський

У Мілані розбився туристичний літак з вісьмома людьми на борту. Всі пасажири загинули на місці. Машина виконувала приватний рейс з аеропорту Лінате на острів Сардинія.

Літак розбився об двоповерхову будівлю в реставрації, яка знаходиться недалеко від станції метро «Сан-Донато».

Загинули румунський пілот, його дружина і дитина, а також п’ятеро їхніх друзів. За словами очевидців, у літака загорівся двигун, і він впав прямо на порожню будівлю. Він повністю згорів.

Аварія сталася через 11 хвилин після зльоту літака.

У Мілані розбився літак з туристами. Всі пасажири загинули (Фото/Відео)

Машини, припарковані на вулиці, також були охоплені полум’ям. Район відокремлений.

У Мілані розбився літак з туристами. Всі пасажири загинули (Фото/Відео)

Третя лінія міланського метро працює, і городяни можуть користуватися тільки певними виходами на станції поруч з місцем трагедії.

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