У Мілані розбився літак з туристами. Всі пасажири загинули (Фото/Відео)

У Мілані розбився туристичний літак з вісьмома людьми на борту. Всі пасажири загинули на місці. Машина виконувала приватний рейс з аеропорту Лінате на острів Сардинія.

Літак розбився об двоповерхову будівлю в реставрації, яка знаходиться недалеко від станції метро «Сан-Донато».

Загинули румунський пілот, його дружина і дитина, а також п’ятеро їхніх друзів. За словами очевидців, у літака загорівся двигун, і він впав прямо на порожню будівлю. Він повністю згорів.

Una preghiera per questi 8 poveri morti. pic.twitter.com/6TSTcN0LrS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2021

Аварія сталася через 11 хвилин після зльоту літака.

Машини, припарковані на вулиці, також були охоплені полум’ям. Район відокремлений.

Третя лінія міланського метро працює, і городяни можуть користуватися тільки певними виходами на станції поруч з місцем трагедії.