У Мілані розбився літак з туристами. Всі пасажири загинули (Фото/Відео)

У Мілані розбився туристичний літак з вісьмома людьми на борту. Всі пасажири загинули на місці. Машина виконувала приватний рейс з аеропорту Лінате на острів Сардинія.
Літак розбився об двоповерхову будівлю в реставрації, яка знаходиться недалеко від станції метро «Сан-Донато».
#Italie🇮🇹 – #Milanopic.twitter.com/ezKxIXBBrB
— ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) October 3, 2021
Загинули румунський пілот, його дружина і дитина, а також п’ятеро їхніх друзів. За словами очевидців, у літака загорівся двигун, і він впав прямо на порожню будівлю. Він повністю згорів.
Una preghiera per questi 8 poveri morti. pic.twitter.com/6TSTcN0LrS
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2021
Аварія сталася через 11 хвилин після зльоту літака.
Машини, припарковані на вулиці, також були охоплені полум’ям. Район відокремлений.
Третя лінія міланського метро працює, і городяни можуть користуватися тільки певними виходами на станції поруч з місцем трагедії.