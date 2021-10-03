В Милане разбился самолет с туристами. Все погибли (Фото/Видео)

В Милане разбился туристический самолет с восемью людьми на борту . Все пассажиры погибли на месте. Машина выполняла частный рейс из аэропорта Линате на остров Сардиния.

Самолет разбился о двухэтажное здание в реставрации, которое находится недалеко от станции метро «Сан-Донато».

Погибли румынский пилот, его жена и ребенок, а также пятеро их друзей. По словам очевидцев, у самолета загорелся двигатель, и он упал прямо на пустующее здание. Он полностью сгорел.

Una preghiera per questi 8 poveri morti. pic.twitter.com/6TSTcN0LrS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2021

Авария произошла через 11 минут после взлета машины.

Машины, припаркованные на улице, также были охвачены пламенем. Район отделен.

Третья линия миланского метро работает, и горожане могут пользоваться только определенными выходами на станции рядом с местом трагедии.