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ИТАЛИЯ

В Милане разбился самолет с туристами. Все погибли (Фото/Видео)

Евгений Подольский

В Милане разбился туристический самолет с восемью людьми на борту . Все пассажиры погибли на месте. Машина выполняла частный рейс из аэропорта Линате на остров Сардиния.

Самолет разбился о двухэтажное здание в реставрации, которое находится недалеко от станции метро «Сан-Донато».

Погибли румынский пилот, его жена и ребенок, а также пятеро их друзей. По словам очевидцев, у самолета загорелся двигатель, и он упал прямо на пустующее здание. Он полностью сгорел.

Авария произошла через 11 минут после взлета машины.

В Милане разбился самолет с туристами. Все погибли (Фото/Видео)

Машины, припаркованные на улице, также были охвачены пламенем. Район отделен.

В Милане разбился самолет с туристами. Все погибли (Фото/Видео)

Третья линия миланского метро работает, и горожане могут пользоваться только определенными выходами на станции рядом с местом трагедии.

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