В Милане разбился самолет с туристами. Все погибли (Фото/Видео)

В Милане разбился туристический самолет с восемью людьми на борту . Все пассажиры погибли на месте. Машина выполняла частный рейс из аэропорта Линате на остров Сардиния.
Самолет разбился о двухэтажное здание в реставрации, которое находится недалеко от станции метро «Сан-Донато».
#Italie🇮🇹 — #Milanopic.twitter.com/ezKxIXBBrB
— ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) October 3, 2021
Погибли румынский пилот, его жена и ребенок, а также пятеро их друзей. По словам очевидцев, у самолета загорелся двигатель, и он упал прямо на пустующее здание. Он полностью сгорел.
Una preghiera per questi 8 poveri morti. pic.twitter.com/6TSTcN0LrS
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2021
Авария произошла через 11 минут после взлета машины.
Машины, припаркованные на улице, также были охвачены пламенем. Район отделен.
Третья линия миланского метро работает, и горожане могут пользоваться только определенными выходами на станции рядом с местом трагедии.