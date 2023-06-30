Всі розділи
ГоловнаАвстраліяТуристка заради відео стрибнула зі скелі та опинилась у лікарні
АвстраліяІталіяТуризм

Туристка заради відео стрибнула зі скелі та опинилась у лікарні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка заради відео стрибнула зі скелі та опинилась у лікарні

Австралійська туристка під час відпочинку в Італії вирішила стрибнути зі скелі в море, але послизнулась і впала на каміння.

Інцидент потрапив на відео опубліковане виданням Daily Mail. Все сталося на скелях Фьордо-ді-Фурорі на південному узбережжі середземноморської країни.

Джерело уточнює, що “аматорка гострих відчуттів збиралася стрибнути зі скелі в італійське море”, але стрибок пішов не за планом через те, що дівчина послизнулася на камінні. Партнер постраждалої намагався схопити її, але вона врізалася у скелі внизу.

Перш ніж звалитися у воду головою вниз, стрибунка вдарилася ногами об каміння. Повідомляється, що її доставили до машини швидкої допомоги лише через годину після події. Подробиці про її стан та характер травм видання не повідомляє.

Австралійський турист Кел Гланзіг, який знімав стрибок на відео, всього за кілька хвилин до її падіння підкреслив, наскільки важливою є туристична страховка.

“Цього тижня у нас випуск про те, чому ви повинні отримати туристичну страховку. У нас тут подруга, яка не має поняття, яка температура води”, – зробив саркастичне підведення автор відеоролика і вже наступної секунди зняв випадкове падіння.

Підпис до відео говорить: “Якби тільки туристичні страхові компанії пропонували додатковий захист від ідіотів”.

Відео приголомшило глядачів. Коментатори наголосили, що не можуть зрозуміти, чому вона взагалі захотіла стрибнути у воду, якщо очевидно, що там було дрібно.

“Щось підказує мені, що її завтрашній день буде таким же поганим”, – написав один із користувачів.

“Все через її нерішучість зробити стрибок”, – зазначив інший.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристку жорстоко вбили після зґвалтування на популярному курорті Середземномор’я

Греція
Звіряче вбивство польської туристки на грецькому острові Кос —...

Турист надряпав на стіні Колізею ім’я дівчини – йому загрожує в’язниця

Італія
Туриста спіймали за "романтичною провиною": молодик ключами вигравіював ім'я...

Блискавка двічі вдарила у переповнений літак після приземлення: відео

США
В аеропорту Арканзасу блискавка вдарила літак авіакомпанії American Eagle,...

У Великій Британії пілоти відмовилися саджати літак через вперту пасажирку

Велика Британія
Надзвичайно вперта пасажирка рейсу TUI Airways відмовилася пристібати дитину...

Вагон американських гірок зійшов із рейок у Стокгольмі. Одна людина загинула

Туризм
На американських гірках у стокгольмському парку розваг Gröna Lund...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму