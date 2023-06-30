Туристка заради відео стрибнула зі скелі та опинилась у лікарні

Австралійська туристка під час відпочинку в Італії вирішила стрибнути зі скелі в море, але послизнулась і впала на каміння.

Інцидент потрапив на відео опубліковане виданням Daily Mail. Все сталося на скелях Фьордо-ді-Фурорі на південному узбережжі середземноморської країни.

Джерело уточнює, що “аматорка гострих відчуттів збиралася стрибнути зі скелі в італійське море”, але стрибок пішов не за планом через те, що дівчина послизнулася на камінні. Партнер постраждалої намагався схопити її, але вона врізалася у скелі внизу.

Перш ніж звалитися у воду головою вниз, стрибунка вдарилася ногами об каміння. Повідомляється, що її доставили до машини швидкої допомоги лише через годину після події. Подробиці про її стан та характер травм видання не повідомляє.

Австралійський турист Кел Гланзіг, який знімав стрибок на відео, всього за кілька хвилин до її падіння підкреслив, наскільки важливою є туристична страховка.

“Цього тижня у нас випуск про те, чому ви повинні отримати туристичну страховку. У нас тут подруга, яка не має поняття, яка температура води”, – зробив саркастичне підведення автор відеоролика і вже наступної секунди зняв випадкове падіння.

Підпис до відео говорить: “Якби тільки туристичні страхові компанії пропонували додатковий захист від ідіотів”.

Відео приголомшило глядачів. Коментатори наголосили, що не можуть зрозуміти, чому вона взагалі захотіла стрибнути у воду, якщо очевидно, що там було дрібно.

“Щось підказує мені, що її завтрашній день буде таким же поганим”, – написав один із користувачів.

“Все через її нерішучість зробити стрибок”, – зазначив інший.