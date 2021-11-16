Помпеї. Виявлено кімнату рабів. Це розмір сьогоднішніх «мікроквартир»

Кімната площею 16 квадратних метрів була частиною Civita Giuliana, вілли багатого громадянина, яка, ймовірно, служила спальнею для трьох осіб, можливо, однієї дитини.

«Відкриття – це вікно в реальність людей, які рідко згадуються в історичних джерелах», – йдеться у заяві Габріеля Цухтрігеля, генерального директора Археологічного парку Помпеї. «Це допомагає нам відкрити для себе частину стародавнього світу, про яку ми інакше мало що знали б, але яка надзвичайно важлива.

Скромна кімната

У кімнаті було виявлено три нари з дерев’яним каркасом та мереживним матрацом. Два з них мають розміри приблизно 1,7 м, один – 1,4 м – на цій підставі вчені підозрюють, що в камері жили двоє дорослих та дитина. Також на місці було знайдено горщик, залишки металевих предметів та уривки матеріалу. Своє скромне майно жителі зберігали у скрині та під ліжками. Там було виявлено вісім керамічних амфор, які, швидше за все, використовувалися для зберігання речей власників вілл. Єдиним джерелом світла було маленьке віконце. Жодних слідів настінних прикрас археологи не виявили.

Поруч із печерою було виявлено парадну колісницю та останки трьох коней. Серед предметів у кімнаті рабів було виявлено залишки збруї, що дозволяє припустити, що вони, мабуть, несли відповідальність за стайню.

Міста, зруйновані вулканом

Незвичайна знахідка була можлива завдяки трагедії, що спіткала Помпею в 1-му столітті нашої ери. Виверження Везувію, який також винищував міста Геркуланум та Staba, відбулося 24 серпня, 79. Міст були повністю покриті шаром ясен, іноді до 7 метрів завтовшки. Археологи почали відкривати місто, затоплене Везувієм 6 квітня 1748 року.