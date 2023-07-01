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У Римі стало можливим відвідування місця вбивства Цезаря

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Римі стало можливим відвідування місця вбивства Цезаря

На площі Торре-Арджентіна в Римі для туристів відкрили імовірне місце вбивства Юлія Цезаря, передає The Guardian.

Історичне місце стане доступним для відвідування вперше за останні сто років. На площі знаходяться чотири храми III століття до нашої ери та залишки Театру Помпея. Саме біля його підмостків, як каже легенда, в 44 році до нашої ери змовники напали на Юлія Цезаря і пролунав знаменитий вигук імператора: “І ти, Брут?”

Щоправда, “ніяких кривавих позначок чи хрестика на місці вбивства не знайти – лише нагромадження вапнякових скель, цеглини та пучки трави”, – пише видання.

Раніше подивитися історичні об’єкти можна було лише здалеку: руїни розташовані нижче за рівень сучасної вулиці. Тепер до них провели пішохідну доріжку, інформує джерело.

Храмовий комплекс та Театр Помпея виявили у 1927 році під час будівельних робіт. До речі, туристи будуть не єдиними відвідувачами стародавніх руїн – їм доведеться ділити маршрут із місцевими кішками, зазначає видання. Саме бездомні хвостаті з давніх-давен облюбували руїни, а в 1990-х роках для них відкрили притулок, розташований прямо на території площі.

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