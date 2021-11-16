Помпеи. Обнаружена комната рабов. Это размер сегодняшних «микроквартир»

Комната площадью 16 квадратных метров была частью Civita Giuliana, виллы богатого гражданина, которая, вероятно, служила спальней для трех человек, возможно, одного ребенка.

«Открытие — это окно в реальность людей, которые редко упоминаются в исторических источниках», — говорится в заявлении Габриэля Цухтригеля, генерального директора Археологического парка Помпеи. «Это помогает нам открыть для себя часть древнего мира, о которой мы иначе мало что знали бы, но которая, тем не менее, чрезвычайно важна.

Скромная комната

В комнате были обнаружены три нары с деревянным каркасом и кружевным матрасом. Два из них имеют размеры примерно 1,7 м, один — 1,4 м — на этом основании ученые подозревают, что в камере жили двое взрослых и ребенок. Также на месте были найдены горшок, остатки металлических предметов и обрывки материала. Свое скромное имущество жители хранили в сундуке и под кроватями. Там же были обнаружены восемь керамических амфор, которые, скорее всего, использовались для хранения вещей владельцев вилл. Единственным источником света было маленькое окошко. Никаких следов настенных украшений археологи не обнаружили.

Рядом с пещерой были обнаружены парадная колесница и останки трех лошадей. Среди предметов в комнате рабов были обнаружены остатки сбруи, что позволяет предположить, что они, вероятно, несли ответственность за конюшню.

Города, разрушенные вулканом

Необычная находка была возможна благодаря трагедии, постигшей Помпею в 1 — ом веке нашей эры. Извержение Везувия, который также истреблял города Геркуланум и Staba, состоялось 24 августа, 79. городов были полностью покрыты слоем ясень, иногда до 7 метров толщиной. Археологи начали открывать город, затопленный Везувием 6 апреля 1748 года.