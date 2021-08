Під час розкопок в Помпеях археологи виявили добре збережений скелет

Як повідомляє Associated Press, археологи виявили чудово добре збережений кістяк під час розкопок гробниці в стародавньому місті Помпеї, який проливає світло на культурне життя міста до того, як він був зруйнований виверженням вулкана в 79 році.

Біле волосся і частина вуха разом з кістками і фрагментами тканини були знайдені в гробниці в некрополі Порта Сарно, розташованому на схід від центру Помпеї. Знахідка незвичайна, оскільки більшість дорослих в той час були піддані кремації.

A Pompei scoperta una tomba particolarissima, a recinto, con una facciata decorata da piante verdi su fondo blu e una camera per l’inumazione, in un periodo in cui nella città i corpi degli adulti venivano sempre incenerati #ANSAhttps://t.co/DXjZCbchpS pic.twitter.com/eoehzEbbcR

