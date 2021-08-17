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ІТАЛІЯ

Під час розкопок в Помпеях археологи виявили добре збережений скелет

Євгеній Подольський
Під час розкопок в Помпеях археологи виявили добре збережений скелет

Як повідомляє Associated Press, археологи виявили чудово добре збережений кістяк під час розкопок гробниці в стародавньому місті Помпеї, який проливає світло на культурне життя міста до того, як він був зруйнований виверженням вулкана в 79 році.

Біле волосся і частина вуха разом з кістками і фрагментами тканини були знайдені в гробниці в некрополі Порта Сарно, розташованому на схід від центру Помпеї. Знахідка незвичайна, оскільки більшість дорослих в той час були піддані кремації.

Напис на могилі вказує на те, що вона належить Марку Венеріусу Секундіо, який організував уявлення давньогрецькою мовою в Помпеях. На думку експертів, це перше підтвердження того, що грецька мова використовувалась поряд з латинською в Помпеях.

«Уявлення давньогрецькою мовою є доказом живого і відкритого культурного клімату, який характеризував стародавні Помпеї», – сказав директор археологічного парку Помпеї Габріель Зухтрігель.

Виверження Везувію в 79 році зруйнувало Помпеї. В ході розкопок на протязі багатьох років були виявлені чудові знахідки – гробниці, колісниці і дома, прикрашені вишуканими фресками.

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