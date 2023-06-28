Всі розділи
ГоловнаІталіяНе піца, але дуже схожа: у Помпеях знайшли фреску з її ймовірною...
ІталіяНаукаТуризм

Не піца, але дуже схожа: у Помпеях знайшли фреску з її ймовірною прародичкою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Не піца, але дуже схожа: у Помпеях знайшли фреску з її ймовірною прародичкою

Археологи на розкопках давньоримського міста Помпеї знайшли настінний розпис, на якому зображено коржик, зовні настільки схожий на італійську піцу, що виникли припущення про те, що це її прародителька.

Про знахідку з гордістю заявило Міністерство культури Італії.

Однак для того, щоб вважатися справжньою класичною піцою, коржі не вистачає головного інгредієнта: томатного соусу. У цьому, втім, немає нічого дивного, бо давні римляни про існування помідорів не підозрювали. Овочевий, що став символом італійської кулінарії, народився в Південній Америці і на Апеннінському півострові з’явився тільки в середині XVI століття.

Фреску з „піццею” було знайдено під час недавніх розкопок у холі будинку, що розташовувався поруч із помпейською пекарнею. Археологи ділять все місто на дев’ять районів, і розпис було знайдено у Районі ІХ.

Будівлю було частково розкопано ще в XIX столітті, але роботи відновилися лише в січні цього року — майже через 2000 років після виверження вулкана, що поховав місто.

Коржики, намазані сирною пастою, були широко поширеною закускою небагатих верств населення Римської Імперії. Ця паста називалася моретум і складалася із солоного сиру, часнику та трав. Деякі кулінарні історики вважають її прародителькою італійського соусу песто, до якого також входять сир, часник і запашна трава.

Основна відмінність від моретуму полягає в тому, що в Стародавньому Римі найпоширенішими сирами були козячі та овечі, тоді як у песто йде „пармезан“, зроблений з коров’ячого молока.

Директор археологічного парку Помпеї Габріель Зухтрігель сказав, що найпримітніше в цій фресці — це контраст між „скромною та простою їжею“ та „розкішшю срібної тарілки“.

«Миж мимоволі спадає піца, що народилася як страва бідняків на півдні Італії, яка тепер завоювала весь світ і навіть подається в дорогих ресторанах», — сказав він.

Міністерство культури Італії також повідомило, що поруч із піччю на кухні розкопаного будинку було виявлено останки трьох людей.

Виверження Везувію в 79 році нашої ери засипало Помпеї попелом, “законсервувавши” місто та його мешканців у момент смерті.

Помпеї розташовані лише за 23 км від Неаполя, батьківщини сучасної італійської піци.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристи назвали найшокованіші факти про різні країни

Аргентина
Подорожі в іншу країну завжди сповнені відкриттів та нових...

Названі найцікавіші туристичні місця для любителів гострих відчуттів

Австралія
Темний туризм (dark tourism з англійської) – новий тренд...

Помпеї. Виявлено кімнату рабів. Це розмір сьогоднішніх «мікроквартир»

Італія
Кімната площею 16 квадратних метрів була частиною Civita Giuliana,...

Сенсаційне відкриття в Помпеях. Виявлена ​​гробниця з муміфікованим скелетом

Італія
Тіло, разом з волоссям, кістками і фрагментом вуха, було...

Під час розкопок в Помпеях археологи виявили добре збережений скелет

Італія
Як повідомляє Associated Press, археологи виявили чудово добре збережений...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму