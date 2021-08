Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет

Как сообщает Associated Press, археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет при раскопках гробницы в древнем городе Помпеи, который проливает свет на культурную жизнь города до того, как он был разрушен извержением вулкана в 79 году.

Белые волосы и часть уха вместе с костями и фрагментами ткани были найдены в гробнице в некрополе Порта Сарно, расположенном к востоку от центра Помпеи. Находка необычная, поскольку большинство взрослых в то время были подвергнуты кремации.

A Pompei scoperta una tomba particolarissima, a recinto, con una facciata decorata da piante verdi su fondo blu e una camera per l’inumazione, in un periodo in cui nella città i corpi degli adulti venivano sempre incenerati #ANSAhttps://t.co/DXjZCbchpS pic.twitter.com/eoehzEbbcR

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 17, 2021