Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет

Как сообщает Associated Press, археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет при раскопках гробницы в древнем городе Помпеи, который проливает свет на культурную жизнь города до того, как он был разрушен извержением вулкана в 79 году.

Белые волосы и часть уха вместе с костями и фрагментами ткани были найдены в гробнице в некрополе Порта Сарно, расположенном к востоку от центра Помпеи. Находка необычная, поскольку большинство взрослых в то время были подвергнуты кремации.

A Pompei scoperta una tomba particolarissima, a recinto, con una facciata decorata da piante verdi su fondo blu e una camera per l’inumazione, in un periodo in cui nella città i corpi degli adulti venivano sempre incenerati #ANSAhttps://t.co/DXjZCbchpS pic.twitter.com/eoehzEbbcR — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 17, 2021

Надпись на могиле указывает на то, что она принадлежит Марку Венериусу Секундио, который организовал представление древнегреческом языке в Помпеях. По мнению экспертов, это первое подтверждение того, что греческий язык использовался наряду с латинским в Помпеях.

«Представление древнегреческом языке является доказательством живого и открытого культурного климата, который характеризовал древние Помпеи», — сказал директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель.

Извержения Везувия в 79 году разрушило Помпеи. В ходе раскопок на протяжении многих лет были обнаружены замечательные находки — гробницы, колесницы и дома, украшенные изысканными фресками.