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Велика БританіяТуризм

Помилка нової стюардеси коштувала авіакомпанії 2,5 мільйона

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Помилка нової стюардеси коштувала авіакомпанії 2.5 мільйона

Стюардеса British Airways припустилася грубої помилки на своєму дебютному рейсі, що обійшлося її авіакомпанії в 50 тисяч фунтів (2.5 мільйона гривень).

Видання The Sun зазначає, що рейс із Лондона в Остін (штат Техас) довелося затримати більш ніж на 5 годин.

Всі ці неприємності викликала нова стюардеса, ім’я якої не називається. Уточнюється, що дівчина тільки-но закінчила навчання і це був її перший рейс. Бортпровідниця випадково відкрила аварійний трап, коли літак уже вирулив на злітно-посадкову смугу. В аеропорту вильоту одразу ж почався хаос: до літака почали під’їжджати пожежники та поліцейські. Борт довелося замінити, а пасажирам – чекати на політ понад 5 годин.

Розгніване начальство Британських авіаліній відсторонило збентежену нову співробітницю від усіх обов’язків. Їй довелося повернутися до навчання – такий порядок передбачено для будь-якого члена екіпажу, який серйозно порушить робочий алгоритм.

Інцидент викликав питання щодо якості навчання нових членів екіпажу.

“Вчинок стюардеси був шокуючим. Найбільш базова підготовка вчить новачків, як не виставити трап. Турбує, якої якості нові працівники приєднуються до авіакомпанії. Вартість помилки, включаючи затримки, становить близько 50 тисяч фунтів”, – розповіло джерело в авіакомпанії.

Пізніше авіакомпанія випустила офіційну заяву для преси:

“Літак повернувся на стоянку, і пасажири висадилися в штатному режимі. Ми організували для них заміну літака, щоб вони продовжили свій рейс того ж дня, і вибачилися за завдані незручності”, – заключили в British Airways.

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