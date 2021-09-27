Нове італійське диво?: як Італія раптово встала на ноги

Кілька днів тому прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі виступив з промовою в Болонської бізнес-школі – це одне з його нечастих публічних виступів. Його попросили розповісти про недавно померлого християнського демократа Бенджамін Андреате, з яким Драгі був знайомий ще з університету. У своїй промові прем’єр-міністр також говорив про почуття обов’язку перед державою і про суспільну відповідальність.

Коли Драгі описував стиль роботи покійного політика, багато в суспільстві швидко зрозуміли, що прем’єр-міністр насправді говорить про себе: “Він без вагань брав необхідні рішення, навіть якщо вони були непопулярні”. Для Маріо Драгі це цілком звичайна справа, і за мантрою “чого б це не коштувало” стоїть його досвід роботи в якості глави Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Рятівник під час пандемії

Вивести Італію з пандемії і з економічної депресії – така була задача Маріо Драгі після того, як в лютому президент запросив його зайняти пост прем’єр-міністра. В умовах пандемії Драгі спочатку ввів часткове блокування, а тепер вводить так званий “зелений паспорт” на роботі – підтвердження наявності вакцини або тесту на коронавірус. Італія поки єдина країна з таким заходом в Європі, але для Драгі вона абсолютно необхідна. Зрештою, він хоче, щоб Італія стала на ноги.

І ось, через 7 місяців після його інавгурації, кампанія з імунізації в Італії проходить швидше, ніж в Німеччині. Крім того, економіка країни зростає швидше за всіх в Європі, італійське машинобудування виробляє майже в два рази більше продукції, ніж в минулому році, і майже кожна друга компанія в країні збільшує свої інвестиції.

Стабільність повертається

“Нове італійське диво?” – такі заголовки можна побачити в багатьох великих газетах. Вони все ще використовують знак питання. Але настрій знову оптимістичний. Своїм спокійним і послідовним стилем управління 74-річний прем’єр-міністр рятує Італію і виводить її з кризи. Джованні Орсіні, професор політики в римському університеті LUIS, не приховує своїх похвал на адресу Драгі: “Велика компетентність, чудове вміння поводитися з владою і хороший міжнародний імідж. Це виділяє його серед всіх інших прем’єр-міністрів останніх років”.

І більшість італійців поділяють цю оцінку. Вони бачать, що хтось нарешті приступив до роботи і виконує свої обіцянки. Поточні опитування громадської думки підтверджують цю високу оцінку: прем’єр-міністр Італії користується довірою понад дві третини громадян.

При Маріо Драгі Італія раптом демонструє дивовижну політичну стабільність. Незважаючи на непопулярні заходи, політичні партії роблять все можливе, а завдяки швидким та вмілим діям глави уряду вдалося впоратися навіть з традиційно незадоволеною правої “Лігою”.

Чи затримається Драгі?

Маріо Драгі з’явився в лютому як остання надія, коли партії в країні вже вичерпали всі свої можливості для формування уряду – в розпал пандемії, згадує проф. Орсіні. “Партії переклали на сторонню людину відповідальність за пошук виходу з надзвичайного стану і політичної нестабільності в країні. І ось уже кілька місяців цей аутсайдер має повну свободу дій”, – говорить спостерігач.

Проф. Орсіні не виключає можливості того, що Драгі залишиться в уряді довше – “або в якості президента республіки, або з якоїсь іншої функцією”. На міжнародному рівні він користується високим авторитетом, а з урахуванням майбутньої зміни уряду в Німеччині, а можливо, і у Франції, Європа бачить в особі Драгі майбутню провідну фігуру. Італія також потребує Драгі – щоб зберегти спокій на ринках, незважаючи на високі зобов’язання країни.

А чи хоче сам Драгі подовше затриматися в уряді? Він відповідає на всі спекуляції про своє політичне майбутнє в своєму типовому стилі – мовчанням.

Джерело: Deutsche Welle