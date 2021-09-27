Как Италия внезапно встала на ноги

Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги выступил с речью в Болонской школе бизнеса — одно из его редких публичных выступлений за последнее время. Его пригласили, чтобы рассказать о недавно умершем христианском демократе Беньямино Андретте, с которым Драги был знаком еще с университета. В своем выступлении премьер-министр также говорил о чувстве долга перед государством и общественной ответственности.

Когда Драги описывал стиль работы покойного политика, многие в аудитории быстро поняли, что премьер-министр говорит о себе: «Он без колебаний принимал необходимые решения, даже если они были непопулярны. Для Марио Драги это вполне обычное дело, и за мантрой «чего бы это ни стоило» проглядывает его опыт работы в качестве главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Спаситель во время пандемии

Вывести Италию из пандемии и из экономической депрессии — такова была задача Марио Драги после того, как в феврале президент пригласил его занять пост премьер-министра. В условиях пандемии Драги сначала ввел частичную блокировку, а теперь вводит так называемый «зеленый паспорт» на работе — подтверждение наличия вакцины или анализа на коронавирус. Италия пока единственная страна с такой мерой в Европе, но для Драги она абсолютно необходима. В конце концов, он хочет, чтобы Италия встала на ноги.

И вот, спустя 7 месяцев после его инаугурации, кампания по иммунизации в Италии проходит быстрее, чем в Германии. Кроме того, экономика страны растет быстрее всех в Европе, итальянское машиностроение производит почти в два раза больше продукции, чем в прошлом году, и почти каждая вторая компания в стране увеличивает свои инвестиции.

Стабильность возвращается

«Новое итальянское чудо?» — такие заголовки можно увидеть во многих крупных газетах. Они все еще используют вопросительный знак. Но настроение снова оптимистичное. Своим спокойным и последовательным стилем управления 74-летний премьер-министр спасает Италию и выводит ее из кризиса. Джованни Орсина, профессор политики в римском университете LUIS, не скрывает своих похвал в адрес Драги: «Большая компетентность, замечательное умение обращаться с властью и хороший международный имидж. Это выделяет его среди всех других премьер-министров последних лет».

И большинство итальянцев разделяют эту оценку. Они видят, что кто-то наконец-то приступил к работе и выполняет свои обещания. Текущие опросы общественного мнения подтверждают эту высокую оценку: премьер-министр Италии пользуется доверием более двух третей граждан.

При Марио Драги Италия вдруг демонстрирует удивительную политическую стабильность. Несмотря на непопулярные меры, политические партии делают все возможное, а благодаря быстрым и умелым действиям главе правительства удалось справиться даже с традиционно недовольной правой «Лигой».

Задержится ли Драги?

Марио Драги появился в феврале как последняя надежда, когда партии в стране уже исчерпали все свои возможности для формирования правительства — в разгар пандемии, вспоминает проф. Орсина. «Партии переложили на постороннего человека ответственность за поиск выхода из чрезвычайного положения и политической нестабильности в стране. И вот уже несколько месяцев этот аутсайдер имеет полную свободу действий», — говорит наблюдатель.

Проф. Орсина не исключает возможности того, что Драги останется в правительстве дольше — «либо в качестве президента республики, либо с какой-то другой функцией». На международном уровне он пользуется высоким авторитетом, а с учетом предстоящей смены правительства в Германии, а возможно, и во Франции, Европа видит в лице Драги будущую ведущую фигуру. Италия также нуждается в Драги — чтобы сохранить спокойствие на рынках, несмотря на высокие обязательства страны.

А хочет ли сам Драги подольше задержаться в правительстве? Он отвечает на все спекуляции о своем политическом будущем в своем типичном стиле — молчанием.

Источник: Deutsche Welle