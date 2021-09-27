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Как Италия внезапно встала на ноги

Глеб Парфененко
Как Италия внезапно встала на ноги
Venece, Italy - August 22, 2008: Piazza San Marco, Doge's Palace on Piazza San Marco

Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги выступил с речью в Болонской школе бизнеса — одно из его редких публичных выступлений за последнее время. Его пригласили, чтобы рассказать о недавно умершем христианском демократе Беньямино Андретте, с которым Драги был знаком еще с университета. В своем выступлении премьер-министр также говорил о чувстве долга перед государством и общественной ответственности.

Когда Драги описывал стиль работы покойного политика, многие в аудитории быстро поняли, что премьер-министр говорит о себе: «Он без колебаний принимал необходимые решения, даже если они были непопулярны. Для Марио Драги это вполне обычное дело, и за мантрой «чего бы это ни стоило» проглядывает его опыт работы в качестве главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Спаситель во время пандемии

Вывести Италию из пандемии и из экономической депрессии — такова была задача Марио Драги после того, как в феврале президент пригласил его занять пост премьер-министра. В условиях пандемии Драги сначала ввел частичную блокировку, а теперь вводит так называемый «зеленый паспорт» на работе — подтверждение наличия вакцины или анализа на коронавирус. Италия пока единственная страна с такой мерой в Европе, но для Драги она абсолютно необходима. В конце концов, он хочет, чтобы Италия встала на ноги.

И вот, спустя 7 месяцев после его инаугурации, кампания по иммунизации в Италии проходит быстрее, чем в Германии. Кроме того, экономика страны растет быстрее всех в Европе, итальянское машиностроение производит почти в два раза больше продукции, чем в прошлом году, и почти каждая вторая компания в стране увеличивает свои инвестиции.

Стабильность возвращается

«Новое итальянское чудо?» — такие заголовки можно увидеть во многих крупных газетах. Они все еще используют вопросительный знак. Но настроение снова оптимистичное. Своим спокойным и последовательным стилем управления 74-летний премьер-министр спасает Италию и выводит ее из кризиса. Джованни Орсина, профессор политики в римском университете LUIS, не скрывает своих похвал в адрес Драги: «Большая компетентность, замечательное умение обращаться с властью и хороший международный имидж. Это выделяет его среди всех других премьер-министров последних лет».

И большинство итальянцев разделяют эту оценку. Они видят, что кто-то наконец-то приступил к работе и выполняет свои обещания. Текущие опросы общественного мнения подтверждают эту высокую оценку: премьер-министр Италии пользуется доверием более двух третей граждан.

Как Италия внезапно встала на ноги
Марио Драги

При Марио Драги Италия вдруг демонстрирует удивительную политическую стабильность. Несмотря на непопулярные меры, политические партии делают все возможное, а благодаря быстрым и умелым действиям главе правительства удалось справиться даже с традиционно недовольной правой «Лигой».

Задержится ли Драги?

Марио Драги появился в феврале как последняя надежда, когда партии в стране уже исчерпали все свои возможности для формирования правительства — в разгар пандемии, вспоминает проф. Орсина. «Партии переложили на постороннего человека ответственность за поиск выхода из чрезвычайного положения и политической нестабильности в стране. И вот уже несколько месяцев этот аутсайдер имеет полную свободу действий», — говорит наблюдатель.

Проф. Орсина не исключает возможности того, что Драги останется в правительстве дольше — «либо в качестве президента республики, либо с какой-то другой функцией». На международном уровне он пользуется высоким авторитетом, а с учетом предстоящей смены правительства в Германии, а возможно, и во Франции, Европа видит в лице Драги будущую ведущую фигуру. Италия также нуждается в Драги — чтобы сохранить спокойствие на рынках, несмотря на высокие обязательства страны.

А хочет ли сам Драги подольше задержаться в правительстве? Он отвечает на все спекуляции о своем политическом будущем в своем типичном стиле — молчанием.

Источник: Deutsche Welle

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