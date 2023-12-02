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ІталіяТуризм

В Італії перейменують популярний гірськолижний курорт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії перейменують популярний гірськолижний курорт

В Італії вирішили перейменувати відомий гірськолижний курорт.

Альпійському курорту Червінія повернуть історичну назву Ле Брей. Указ про це підписав губернатор області Валле-д’Аоста Ренцо Тестолін.

Нагадаємо, Червінія знаходиться в комуні Вальтурнанш на кордоні зі Швейцарією, тут традиційно поширена французька мова. Назва Червінія з’явилася першій половині XX століття при Муссоліні.

Місцеві активісти понад 10 років виборювали повернення курорту його французької назви, і нарешті їхні зусилля увінчалися успіхом.

Однак у такого рішення є і противники, адже альпійське містечко під своєю італійською назвою стало одним із популярних гірськолижних курортів Європи. Тепер потрібно замінити всі карти, вивіски, дорожні покажчики, а також виправити тисячі адміністративних документів.

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