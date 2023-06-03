Лоукостер Wizz Air продаватиме квитки по-новому

Лоукостер Wizz Air оприлюднив ціну підписки на авіаквитки Wizz Multipass, яка дає можливість протягом півроку літати один раз на місяць за фіксованою ціною.

Як повідомляє Аvianews, на даному етапі можна вибрати підписку на всі внутрішні авіарейси по Італії чи усі міжнародні рейси з Польщі.

Щомісяця пасажир може обирати будь-який напрямок в рамках регіону підписки та оформлювати квиток в один бік або туди-назад залежно від того, який пакет він вибрав.

Мінімальна ціна Wizz Multipass для Польщі починається від 239 злотих (53 євро) на місяць, якщо пасажир літатиме лише в один бік, і від 478 злотих (106 євро) для перельотів туди-назад.

Для Італії мінімальна ціна підписки становить 37 євро на місяць для отримання квитків в один бік і 74 євро – для квитків туди-назад.

Wizz Multipass за мінімальною вартістю включає перевезення лише невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см.

Оформляти квитки по Wizz Multipass необхідно щонайменше за 5 днів до вильоту на спеціальному сайті multipass.wizzair.com. Якщо пасажир не зможе полетіти якогось місяця, то квиток не можна перенести на наступний місяць. Авіакомпанія також не дозволяє вносити зміни до вже оформленого білету. Літати зможе лише той пасажир, який оформив передплату. Передати авіаквиток іншій людині не можна.

Підписка на авіаквитки Wizz Air передбачає, що гроші зніматимуться з карти пасажира щомісяця протягом півроку. Скасувати передплату можна буде лише протягом 14 днів після її оформлення, якщо пасажир не здійснив переліт.

Підписка на авіаквитки Wizz Air

21 квітня 2023 року повідомлялося про те, що Wizz Air вводить “підписку” на авіаквитки. Послуга дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

Сервіс поширюватиметься на всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні маршрути в Італії.

Підписка на авіаквитки стане доступною з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті авіакомпанії. У процесі реєстрації необхідно вказати, які рейси входитимуть у передплату – внутрішні по Італії чи міжнародні з Польщі.