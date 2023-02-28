Італійські паспорти стали найвпливовішими в Європі у 2023 році

Власники італійських паспортів обійшли громадян Фінляндії та Німеччини за кількістю безвізових країн для подорожей. Більше того, Італія стала не лише першою в Європі, а й посіла третє місце у світі після Сінгапуру та Японії.

Сьогодні наявність італійського паспорта дає право безперешкодно подорожувати до більшості країн світу. За кількістю безвізових напрямів Італія вийшла на перше місце серед усіх представників європейського континенту.

Компанія Visaguide.World проаналізувала можливості паспортів 199 країн та ранжувала ступеня впливовості. Італія набрала 88,28 бала зі 100, тоді як перші два місця — Сінгапур та Японія — набрали 90,28 та 90,01 бала відповідно.

Мандрівники, які мають італійське громадянство, можуть в’їжджати до 45 країн світу не лише без візи, а й без паспорта – за внутрішнім посвідченням особи. Сюди входять, природно, 27 країн Шенгенської зони, чотири держави-члени ЄС, які не входять до Шенгенської зони — Болгарія, Ірландія, Кіпр і Румунія, європейські мікродержави Андорра, Ватикан, Монако та Сан-Марино, а також треті країни:

Албанія, Єгипет, Грузія, Гібралтар, Косово, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туніс, Туреччина, Чорногорія.

Є лише три країни Європи, громадяни яких мають ширший спрощений доступ за кордон на посвідчення особи. Це Німеччина – 51, Польща – 50 і Франція – 49. А ось громадянам Угорщини, як і італійцям, доступні ті ж 45 країн.

Традиційна віза власникам паспортів Італії знадобиться для в’їзду лише до 28 країн світу, а безвізово вони можуть відвідувати рівно 100 іноземних держав, зокрема Барбадос, Великобританія, Гонконг, Ізраїль, Індонезія та Марокко, а також країни ЄС та Шенгенської зони.

Серед 28 «складних», хто вимагає від італійців оформлення віз: Гана, Ємен, Куба, Нігерія, Північна Корея, Японія тощо.

Є третій варіант. Італійцям необхідно подати онлайн-заявку на отримання дозволу на поїздку до 11 країн: Американське Самоа, Австралію, Віргінські острови, Гуам, Канаду, Нову Зеландію, Пакистан, Пуерто-Ріко, Північні Маріанські острови, США та Шрі-Ланку.

Для відвідування ще восьми, потрібна електронна віза, а поїздки з візою після прибуття можливі загалом до 35 країн світу.

Отже, Італія, Фінляндія та Німеччина замикають першу п’ятірку найпотужніших паспортів у Європі. Попереду лише Сінгапур і Японія, а ось за ними йдуть ще 14 європейських паспортів, віддавши лише один рядок Південній Кореї — 11-й.

Рейтинги та бали європейських паспортів, що входять до десятки найсильніших паспортів світу, вийшли такими:

Фінляндія з результатом 88,18

Німеччина – 88,17

Іспанія – 88,12

Данія – 87,89

Люксембург – 87,86

Австрія – 87,82

Швеція – 87,65

Щодо громадян України, то український паспорт цього разу посідає 66-те місце в рейтингу з результатом 71.08. Згідно з результатами дослідження, українцям доступні без візи 105 країн, при цьому 68 потребують оформлення віз.