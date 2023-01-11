Названі найкращі паспорти для подорожі у 2023 році

Індекс найкращих паспортів для подорожі у 2023 році традиційно представив Henley Passport Index. «Ідеальним» у цьому сенсі паспортом п’ятий рік залишається японський — він дає право відвідувати без візи 193 із 227 представлених у рейтингу країн. «Срібло» залишилося у туристів з Південної Кореї та Сінгапуру, у «десятці» більшість європейських країн. Український паспорт, втратив одну одну позицію у рейтингу і посів 36 місце — нашим туристам без візи тепер доступно 118 країн. Аутсайдери також не змінилися – Афганістан, Ірак та Сирія.

Отже, Топ-10 країн, згідно з цим рейтингом, виглядає так:

Японія – 193 країни без візи. Сінгапур та Південна Корея 192 країни. Німеччина та Іспанія 190 країн Фінляндія, Італія та Люксембург 189 країн Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція 188 країн, Франція, Ірландія, Великобританія та Португалія 187 країн Бельгія, Чехія, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, США 186 країн Австралія, Канада, Греція та Мальта 185 країн Угорщина та Польща 184 країни Литва та Словаччина 183 безвізові країни

Україна знаходиться на 36 місці, опустившись на один рядок і ділить його з Панамою, і Макао. На один пункт нас обходить Тайвань, на один пункт відстає Парагвай. До речі, популярна у українців Туреччина – на 52 місці, з безвізовим в’їздом до 110 країн. Окупанти на 49 місці.