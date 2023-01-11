Названі найкращі паспорти для подорожі у 2023 році

Індекс найкращих паспортів для подорожі у 2023 році традиційно представив Henley Passport Index. «Ідеальним» у цьому сенсі паспортом п’ятий рік залишається японський — він дає право відвідувати без візи 193 із 227 представлених у рейтингу країн. «Срібло» залишилося у туристів з Південної Кореї та Сінгапуру, у «десятці» більшість європейських країн. Український паспорт, втратив одну одну позицію у рейтингу і посів 36 місце — нашим туристам без візи тепер доступно 118 країн. Аутсайдери також не змінилися – Афганістан, Ірак та Сирія.
Отже, Топ-10 країн, згідно з цим рейтингом, виглядає так:
- Японія – 193 країни без візи.
- Сінгапур та Південна Корея 192 країни.
- Німеччина та Іспанія 190 країн
- Фінляндія, Італія та Люксембург 189 країн
- Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція 188 країн,
- Франція, Ірландія, Великобританія та Португалія 187 країн
- Бельгія, Чехія, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, США 186 країн
- Австралія, Канада, Греція та Мальта 185 країн
- Угорщина та Польща 184 країни
- Литва та Словаччина 183 безвізові країни
Україна знаходиться на 36 місці, опустившись на один рядок і ділить його з Панамою, і Макао. На один пункт нас обходить Тайвань, на один пункт відстає Парагвай. До речі, популярна у українців Туреччина – на 52 місці, з безвізовим в’їздом до 110 країн. Окупанти на 49 місці.