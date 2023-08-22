Всі розділи
ГоловнаІспаніяЗнову акула: на знаменитому курорті на туриста напав хижак прямо на мілководді...
ІспаніяТуризм

Знову акула: на знаменитому курорті на туриста напав хижак прямо на мілководді біля пляжу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Знову акула: на знаменитому курорті на туриста напав хижак прямо на мілководді біля пляжу

Акули, що не вперше помічаються біля берегів Іспанії, урвали «першу жертву»: на місцевому курорті хижак напав на туриста на мілководді прямо біля пляжу, відірвавши невелику частину плоті. Втім, турист відносно легко відбувся — уколом від правця та обробкою укушеної рани на нозі. Однак туристів знову попередили бути пильні.

Як повідомляє видання News Week, все сталося на пляжі Рабделлс в Оліві, в іспанській провінції Валенсія. Турист стояв на мілководді, коли помітив тінь, що наближалася до нього. “Я не встиг злякатися”, – каже він.

Турист відчув удар по лівій нозі, а потім «гострі зуби», які вп’ялися йому в праву ногу. “Помітивши, що в мене йде кров, я швидко пішов, щоб не турбувати всіх”, – розповів потерпілий. У результаті його доставили до місцевого медичного центру, де зробили щеплення від правця і зашили рану на нозі. При цьому кілька пляжів були закриті після інциденту, щоб влада могла провести розслідування і переконатися, що ніхто не постраждав.

Як заявляють експерти, хижакою була синя акула. Вони досягають завдовжки 4 метри і зустрічаються біля берегів усіх континентів, крім Антарктиди. Зазвичай вони не агресивні по відношенню до людей, але можуть відбуватися інциденти, особливо влітку, коли у воді більше людей. Всього нарахували 13 нападів цього виду на людей, причому 4 закінчилися смертю. Однак зазвичай ці акули на людей не полюють, додають експерти.

Нагадаємо, що в Єгипті після страшного випадку, коли акула роздерла російського туриста прямо на міському пляжі, пляжі курортів миттєво закривають при появі підводних хижачок. Так, нещодавно для купання закривали курорт Дахаб, подробиці читайте тут.

Тим, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Дієтолог назвав 5 речей, які треба робити перед тим, як пити каву вранці».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Іноземну туристку, яка скинула свого хлопця з балкона готелю в Туреччині, було звільнено після 16 місяців тюремного ув’язнення.

Велика Британія
Через 16 місяців турецької в'язниці, іноземну туристку, яку звинувачували...

Негідні вчинки батьків під час відпустки, які змушують червоніти їхніх дітей

LifeStyle
Підлітки все частіше прагнуть уникнути сімейного відпочинку, і однією...

Померла найстаріша косатка у світі

США
У Маямі, США, померла 57-річна косатка Лоліта. Лікарі виявили...

Турецькі готелі на першій лінії назвали огидними та запропонували їх знести

Готелі
До радикальних змін у туризмі у Туреччині закликають місцеві...

Найвищий рівень небезпеки через спеку оголошено у 12 містах Італії

Італія
Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило про найвищий, "червоний", рівень...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму