Знову акула: на знаменитому курорті на туриста напав хижак прямо на мілководді біля пляжу

Акули, що не вперше помічаються біля берегів Іспанії, урвали «першу жертву»: на місцевому курорті хижак напав на туриста на мілководді прямо біля пляжу, відірвавши невелику частину плоті. Втім, турист відносно легко відбувся — уколом від правця та обробкою укушеної рани на нозі. Однак туристів знову попередили бути пильні.

Як повідомляє видання News Week, все сталося на пляжі Рабделлс в Оліві, в іспанській провінції Валенсія. Турист стояв на мілководді, коли помітив тінь, що наближалася до нього. “Я не встиг злякатися”, – каже він.

Турист відчув удар по лівій нозі, а потім «гострі зуби», які вп’ялися йому в праву ногу. “Помітивши, що в мене йде кров, я швидко пішов, щоб не турбувати всіх”, – розповів потерпілий. У результаті його доставили до місцевого медичного центру, де зробили щеплення від правця і зашили рану на нозі. При цьому кілька пляжів були закриті після інциденту, щоб влада могла провести розслідування і переконатися, що ніхто не постраждав.

Як заявляють експерти, хижакою була синя акула. Вони досягають завдовжки 4 метри і зустрічаються біля берегів усіх континентів, крім Антарктиди. Зазвичай вони не агресивні по відношенню до людей, але можуть відбуватися інциденти, особливо влітку, коли у воді більше людей. Всього нарахували 13 нападів цього виду на людей, причому 4 закінчилися смертю. Однак зазвичай ці акули на людей не полюють, додають експерти.

Нагадаємо, що в Єгипті після страшного випадку, коли акула роздерла російського туриста прямо на міському пляжі, пляжі курортів миттєво закривають при появі підводних хижачок. Так, нещодавно для купання закривали курорт Дахаб, подробиці читайте тут.

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