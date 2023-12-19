В Іспанії заарештовано співробітників аеропорту у справі про крадіжки майже на 2 млн євро

На острові Тенерифе (Канарські острови, Іспанія) було заарештовано 14 працівників аеропорту, підозрюваних у крадіжці цінних речей із багажу пасажирів.

За даними МВС Іспанії, крім 14 затриманих, проведено розслідування щодо ще 20 співробітників аеропорту Тенерифе. Вони підозрюються «в приналежності до злочинної групи, пограбуванні із застосуванням сили, заподіянні шкоди та відмиванні грошей».

У відомстві пояснили, що розслідування було ініційовано через зростання кількості заяв та скарг туристів на крадіжки із багажу. Виявилося, що злочинці розкривали багаж і крали цінні речі, такі як ювелірні прикраси, мобільні телефони, годинники та електронні пристрої. Потім вони закривали валізи, не залишаючи слідів злому.

Під час обшуків у злочинців було вилучено 29 дорогих годинників, 120 ювелірних виробів із золота та дорогоцінного каміння, 22 дорогі смартфони, електронні пристрої, 13 000 готівкою. Загальна вартість вкраденого сягнула 1.95 млн євро.