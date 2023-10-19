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Несподіваний вчинок пасажира літака зірвав рейс (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Несподіваний вчинок пасажира літака зірвав рейс (Відео)

Обурені пасажири застрягли на Тенерифе, після того, як easyJet скасувала рейс до Лондона через туриста, який “випорожнився на підлозі туалету”, передає Daily Mail.

У відеороликах, що розповсюдилися в мережі, видно уривки туалетного паперу по всій доріжці літака. На одному з відео пілот оголосив про відміну рейсу.

“Досить цікаво випорожнюватися в передньому туалеті, тому тепер ми залишимося тут на ніч. Зараз ми всіх випустимо і переночуємо в готелі, а завтра вранці полетимо назад”, – повідомляє на записі пілот.

Несподіваний вчинок пасажира літака зірвав рейс (Відео)

Рейс EZY8054, який мав вилетіти в неділю о 20:05 і прибути до британської столиці о 00:20, затримувався на кілька годин, перш ніж остаточно його скасували.

Пізніше представники авіакомпанії заявили, що не змогли знайти готельні номери для всіх мандрівників через надзвичайно високий попит і їм довелося вирішувати проблему з житлом самостійно.

Обурені клієнти авіакомпанії залишили негативні відгуки у соцмережах.

“Чудово з боку EasyJet затримати рейс на 3,5 години без будь-якого зв’язку, а потім взагалі скасувати його, тому що хтось на **** на підлогу в туалеті”, “Як можна залишити людей сидіти годинами в літаку, а потім сказати їм, що рейс скасовано, в середині ночі в іншій країні?”, “У вас огидна турбота про клієнтів. Сотні пасажирів застрягли в терміналі аеропорту! Зробіть щось!” – Поскаржилися туристи.

“Ми надали всім клієнтам готельне розміщення, але через обмежену кількість доступних номерів у районі ми також повідомили клієнтів, які самі бронювали житло, що їм буде відшкодовано витрати.

Безпека та благополуччя наших клієнтів та екіпажу для нас є найважливішим пріоритетом. Незважаючи на обставини, що знаходяться поза нашим контролем, ми хотіли б вибачитися перед нашими клієнтами за доставлені незручності”, – повідомив представник easyJet.

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