Несподіваний вчинок пасажира літака зірвав рейс (Відео)

Обурені пасажири застрягли на Тенерифе, після того, як easyJet скасувала рейс до Лондона через туриста, який “випорожнився на підлозі туалету”, передає Daily Mail.

У відеороликах, що розповсюдилися в мережі, видно уривки туалетного паперу по всій доріжці літака. На одному з відео пілот оголосив про відміну рейсу.

“Досить цікаво випорожнюватися в передньому туалеті, тому тепер ми залишимося тут на ніч. Зараз ми всіх випустимо і переночуємо в готелі, а завтра вранці полетимо назад”, – повідомляє на записі пілот.

Рейс EZY8054, який мав вилетіти в неділю о 20:05 і прибути до британської столиці о 00:20, затримувався на кілька годин, перш ніж остаточно його скасували.

Пізніше представники авіакомпанії заявили, що не змогли знайти готельні номери для всіх мандрівників через надзвичайно високий попит і їм довелося вирішувати проблему з житлом самостійно.

Обурені клієнти авіакомпанії залишили негативні відгуки у соцмережах.

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew

— kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023