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Популярний курорт Іспанії може закритися через нову війну: туристів попередили про військову небезпеку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ще один несподіваний курорт може закритися через нову війну: туристів попередили про військову небезпеку
Photo by Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash

Незважаючи на те, що ще в березні 2023 року міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголосив на зміцненні зв’язків між Марокко та Іспанією, і звучали різноманітні заяви про «важливість відносин», на горизонті раптово нависли хмари. Президент Кабільдо Гран-Канарії Антоніо Моралес висловив рішучу незгоду із запланованими Марокко військовими маневрами біля узбережжя Західної Сахари.

Маневри, як заявлено «проводяться в контексті ескалації регіональної напруженості та зростання інтересу до безпеки на морі», особливо в районах стратегічного значення, таких як Гібралтарська протока та Канарські острови. Також повідомляється, що туристи на Лансароті, Тенерифе та інших островах були попереджені про військові дії.

Але місцева влада категорично не погоджується. Як заявив пан Моралес: «Район північно-західної Африки та Канарські острови, зокрема, потребують мирних дій і необхідно уникати будь-якого повідомлення про мілітаризацію». Його побоювання пов’язані з потенційними наслідками, які ці дії можуть мати для стабільності регіону та його життєво важливого туристичного сектора. «Військові навчання, які планується провести у безпосередній близькості від Канарських островів, можуть загрожувати спокою регіону та його економічному процвітанню», – запевняє він.

Побоювання небезпідставні — нагадаємо, що осіння ситуація із напруженістю в Ізраїлі не лише обвалила до нуля турпотік у саму Святу Землю перед початком високого зимового сезону. Наслідки конфлікту між сусідами довелося відчути і туризму в інших країнах — насамперед Єгипту, який має з Ізраїлем спільний кордон.

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