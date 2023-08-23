Це підпал: через грандіозну пожежу на іспанському курорті з нього евакуйовано 12 тис. туристів

“Це підпал”, – такий коментар поліції з приводу лісової пожежі на іспанському курортному острові Тенеріфе поширила місцева преса. Правоохоронці впевнені, що займання було навмисним і розслідування розпочато.

Пожежа призвела до евакуації 12 тис. осіб, у тому числі туристів з популярних готелів. Як заявив президент Канарських островів Фернандо Клавіхо, поліція розпочала розслідування за трьома напрямками, хоча він не сказав, чи були арешти.

Пожежа при цьому була названа “найсильнішою на острові за останні десятиліття” – ліси горіли на північному сході острова, горіли з вівторка і взяти полум’я під контроль не вдавалося. Основні курорти при цьому розташовані на південному заході, і регіональний уряд наказав евакуювати державний готель у національному парку вулкана Тейде, у центрі Тенеріфе, за 30 км. на південний захід від зони пожежі.

«Понад 12 000 людей було евакуйовано з моменту початку пожежі у вівторок. Спалено 11 600 гектарів (29 000 акрів) соснового лісу та чагарників», – також відзвітували екстрені служби. Будинки, на відміну від грецького Родосу, вогонь не зачепив. При цьому, згідно з Європейською системою інформації про лісові пожежі, Іспанія очолює список країн ЄС, які постраждали від лісових пожеж цього року, де згоріло 75 000 гектарів (185 000 акрів), випередивши Італію та Грецію. А країна тим часом чекає на нову «хвилю тепла».

Нагадаємо, що найгучнішу «курортну» пожежу цього року зафіксували на грецькому острові Родос. Там від вогню загинуло 5 осіб та понад 20 тис. – серед них і іноземні туристи людей було евакуйовано з районів, що знаходяться під загрозою. Це стало найбільшою евакуацією через пожежу в історії країни. Згідно з заявою, зробленою Службою спостереження за атмосферою Copernicus (CAMS) Європейського союзу (ЄС), лісові пожежі, які Греція бореться з 17 липня, були зареєстровані як найбільші пожежі за останні 20 років. До речі, версії підпалу щодо грецьких пожеж також розглядаються.

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