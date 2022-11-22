В Іспанії туристів попередили про новий вид шахрайства з готівкою

Про новий вид шахрайства на курортах попередила туристів громадянська гвардія Іспанії. Що цікаво, нове шахрайство стосується готівки, і жертвою його ризикують стати туристи, які, по-перше, користуються готівкою, а по-друге, не «напам’ять» знають європейські дрібні гроші — у тому числі й українці, які перебувають в Іспанії.

Шахрайство дуже просте: замість монети у два євро шахраї норовлять дати решту… монету у дві турецькі ліри, яка виглядає дуже схоже за формою та за кольором — із тим самим золотим центром та срібним зовнішнім кільцем. Але очевидно, що вартість їх нерівноцінна – якщо два євро еквівалентні приблизно 80 гривень, то 2 турецькі ліри – всього близько 4 гривні. При цьому ще незрозуміло, де таку екзотику можна розміняти.

Туристам нагадали, що на двох євро чітко позначено номінал на лицьовій стороні, а на звороті, як правило, зображено якусь європейську пам’ятку або характерний символ країни. У той час як на турецькій лірі в якості «орла» красується портрет першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка, а над номіналом монети — виразне тиснення у вигляді півмісяця та зірки. Туристів закликають не «згрібати» здачу неуважно, особливо у випадку дрібних стихійних покупок і перевіряти всі монетки.

Також туристам нагадали, що є й інші прийоми шахраїв. Часто «підроблені» турагенти намагаються підловити туристів на дорозі до якоїсь визначної пам’ятки. Мета – переконати, що вона закрита, і направити туриста в дорогі екскурсійні тури. Туристам радять перевіряти години роботи відвідуваних місць онлайн – тим більше, що в багато музеїв там же можна купити квитки, і часто зі знижкою.

Також місцеві правоохоронці нагадали і про улюблений прийом місцевих кишенькових злодіїв або «трюк з пташиними какашками». На вулиці до туриста підходить людина, яка «привертає до себе увагу», повідомляючи, що на того нагадив птах, і далі допомагає довірливому туристу ліквідувати наслідки. Такі аферисти, як правило, працюють у парі, «какашка» – це спеціальний спрей, а «доброзичливець» – спритний злодюжка, мета якого – «почистити» не лише одяг туриста, а й його кишені від цінностей.