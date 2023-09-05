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В Іспанії туристів попередили про наближення екстремальної погоди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Зима близько: В Іспанії туристів попередили про несподіваний прихід екстремальної погоди

Після екстремальної спеки Іспанія знову піднесе туристам погодний сюрприз – але цього разу екстрим буде в інший бік – їм буквально натякнуть, що “зима близько”.

Усіх туристів, особливо на Балеарських островах у найближчі вихідні попередили про несподіваний прихід екстремальної погоди.

Як повідомляють в іспанській пресі, іспанське метеорологічне агентство AEMET випустило попередження про шторми та зливи, які обрушаться на більшу частину країни.

Для туристів, які відпочивають на Майорці, це не сюрприз — через неї вже промчав шторм, що вивертає дерева з корінням і змушує літати «незакріплені предмети». При цьому у вихідні покращення погоди не обіцяють

«Наступного тижня, коли почнеться метеорологічна осінь, на більшій частині країни буде холодніше, ніж зазвичай для цієї пори року», — також попередили в агентстві.

Причому різка зміна погоди супроводжуватиметься зливами та вітрами. Дощ можливий на більшій частині країни, також попередили синоптики.

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