В Іспанії «алкотуризму» оголошено війну: влада розпочала викуп дешевих готелів для їх ліквідації

Влада Балеарських островів оголосила війну «туризму ексцесів», як вони назвали дешевий «алкотуризм» в основному з боку британців. Причому йдеться не про штрафи — влада вирішила зайнятися прямою «ампутацією» і вдасться до радикального методу. Такий прецедент у тургалузі буде першим – пише Мajorca Daily Bulletin – влада закликає уряд виділити грошей, щоб скупити небезпечний туристичний «неліквід» – дешеві готелі 1-3*, де зупиняються «алкотуристи», а також «токсичні» нічні заклади, бари які отримували масові штрафи і т. д. Причому скупити з метою закриття і зносу — на місці «злачної» інфраструктури хочуть побудувати житлові будинки, а також, у перспективі, готелі вищої категорії для набагато заможніших туристів.

Як заявила президент Балеарських островів Франсіна Арменгол, Балеарські острови «в сезон зазнають жорсткої перенаселеності». На 1.2 млн. місцевих жителів припадає понад 625 тис. місць розміщення для туристів, причому в основному це «дешева» інфраструктура, основний покупець якої – «молодий і п’яний» турист, в основному з Великобританії, які не тільки дратує місцевих жителів своїми витівками, але і відлякує від курортів найбільш осудних та платоспроможних туристів. Влада посилювала закони кілька років, приймала штрафи за штрафами — і ось дійшли рішення, що необхідні радикальні заходи боротьби з «туризмом ексцесів».

«Кількість місць для розміщення туристів може бути скорочена без шкоди для зайнятості чи соціальної згуртованості», – запевнила у своїй промові Арменгол. Вона наголосила, що в уряду у планах виділити близько 10 млн євро на «реорганізацію» туризму в рамках нового ухваленого закону. Ці кошти, зокрема, планується витратити на викуп і знищення «гнізд пороку», які президент назвала «закладами низької категорії». Сюди увійдуть дешеві готелі від 1 до 3*, а також нічні бари та інші токсичні заклади. Їх планується, залежно від місця дислокації, або закрити назовсім, або підібрати їм інвестора, здатного «перепрофілювати» заклади на щось більш «пристойне» і приносить більший дохід.

Загалом новий закон передбачає ліквідацію близько 40 тис. місць у економ-сегменті. Крім того, він обмежує створення нових готелів та іншої інфраструктури. Як заявила пані президент, це може стати «прикладом для наслідування» і для інших регіонів Іспанії, замучених овертуризмом.