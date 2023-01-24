Туристи на острові Тенеріфе можуть бути оштрафовані на суму до 3 000 євро

Іспанське місто Санта-Крус-де-Тенеріфе, яке є однією з двох столиць Канарських островів, поширило на туристів нові правила щодо їхньої поведінки на вулицях міста.

За даними влади Санта-Крус-де-Тенеріфе, нові правила офіційно набули чинності 17 січня 2023 року, і вони будуть застосовуватися як на пляжах, так і в інших частинах міста.

Відповідно до нових правил куріння буде заборонено як на пляжах, так і в місцях купання. Це рішення прийняте для того, щоб уникнути закопування недопалків у пісок та потенційного забруднення узбережжя.

“Куріння заборонено на пляжах і в місцях купання на території муніципалітету, за винятком спеціально дозволених і позначених місць”, – заявили в мерії Санта-Крус-де-Тенеріфе.

На додаток до вищезгаданого, мер роз’яснив, що тепер заборонено залишати після себе будь-яке сміття, а штраф для відвідувачів, які порушують будь-яке з правил, може сягати 3 000 євро.

Бари, ресторани та інші заклади, що працюють на пляжі, повинні надавати відвідувачам відро для сміття або урну. Інакше ними також накладуть штраф. Більше того, крім ризику бути оштрафованим за відсутність урн, куди відпочиваючі можуть викидати своє сміття, пляжні підприємства також можуть покарати використання одноразового пластикового посуду.

Ще одна річ, з якою мандрівникам слід бути обережними під час перебування в Санта-Крус-де-Тенерифі, їм не дозволяється годувати бездомних тварин і, зокрема, голубів. Влада вирішила припинити подібні речі, оскільки, на їхню думку, така діяльність сприяє засміченню території.

Це далеко не всі правила, які Санта-Крус-де-Тенеріфе ввів для відвідувачів. Також заборонено дряпання імен та інших символів у будь-якому громадському місці та громадському транспорті.

Штрафи за незначні порушення починаються з 750 євро, і в низці випадків можуть досягати 3 000 євро.

Санта-Крус-де-Тенеріфе — важливий порт Канарських островів. Він відомий своїми широкими проспектами, екзотичною ландшафтною територією та сучасною архітектурою.