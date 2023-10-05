Туристів попередили про транспортні проблеми, які можуть зіпсувати відпочинок в Іспанії

Туристів, які планують відправитися на іспанські Канарські острови в жовтні 2023 року, попередили про ймовірність “значних перебоїв при поїздках”.

Як пише Express, протягом жовтня на островах Гран-Канарії, Лансароті та Фуертевентурі заплановано масові страйки транспортників. Протести розпочалися опівночі 2 жовтня і продовжуватимуться протягом місяця, якщо не буде досягнуто компромісного рішення між працівниками та роботодавцями.

Загалом страйки на зазначених Канарських островах заплановані на 12 дат протягом жовтня 2023 року:

2 жовтня

4 жовтня

7 жовтня

9 жовтня

11 жовтня

14 жовтня

16 жовтня

18 жовтня

21 жовтня

23 жовтня

25 жовтня

28 жовтня

Мандрівників, у яких на ці дати заплановано відпустку на зазначених вище островах, закликали якнайшвидше зв’язатися зі своїм туроператором або транспортною компанією для отримання додаткової інформації та розуміння, як цей страйк може вплинути на їхні плани.

Зокрема, туристам рекомендують уточнити, як працюватиме транспортне сполучення між аеропортами та містами у дні страйку, адже серед інших у ньому братимуть участь і автобусні оператори.