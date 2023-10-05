Всі розділи
ГоловнаІспаніяТуристів попередили про транспортні проблеми, які можуть зіпсувати відпочинок в Іспанії
ІспаніяТуризм

Туристів попередили про транспортні проблеми, які можуть зіпсувати відпочинок в Іспанії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Туристів, які планують відправитися на іспанські Канарські острови в жовтні 2023 року, попередили про ймовірність “значних перебоїв при поїздках”.

Як пише Express, протягом жовтня на островах Гран-Канарії, Лансароті та Фуертевентурі заплановано масові страйки транспортників. Протести розпочалися опівночі 2 жовтня і продовжуватимуться протягом місяця, якщо не буде досягнуто компромісного рішення між працівниками та роботодавцями.

Загалом страйки на зазначених Канарських островах заплановані на 12 дат протягом жовтня 2023 року:

  • 2 жовтня
  • 4 жовтня
  • 7 жовтня
  • 9 жовтня
  • 11 жовтня
  • 14 жовтня
  • 16 жовтня
  • 18 жовтня
  • 21 жовтня
  • 23 жовтня
  • 25 жовтня
  • 28 жовтня

Мандрівників, у яких на ці дати заплановано відпустку на зазначених вище островах, закликали якнайшвидше зв’язатися зі своїм туроператором або транспортною компанією для отримання додаткової інформації та розуміння, як цей страйк може вплинути на їхні плани.

Зокрема, туристам рекомендують уточнити, як працюватиме транспортне сполучення між аеропортами та містами у дні страйку, адже серед інших у ньому братимуть участь і автобусні оператори.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристів попередили про просту помилку, яка може спричинити серйозні проблеми в Іспанії

LifeStyle
Регіональний менеджер Villa Plus на Канарських островах Сандра Моліньє...

Ми теж не хочемо більше жодних туристів: туристофобію підтримав цілий острів, мешканці вийшли на маніфістацію

Іспанія
Скандал між туристами, місцевою владою та жителями назріває у...

Туристів попередили про можливий хаос під час поїздок до Європи

Велика Британія
Страйки, затримки та скасування рейсів загрожують високому літньому сезону...

Сюди краще не їхати: опубліковано графік туристичних страйків у Європі

Іспанія
Туристам, які планують прибуття чи пересадки в деяких великих...

Усім сидіти в готелях, двері і вікна закрити: в Іспанії туристів попередили про ураган що насувається

Іспанія
Попередження про ураган, що насувається, і рекомендації сидіти в...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму