Туризм в Іспанії зненацька зіткнувся з новою проблемою

Бари і ресторани Мадрида, що відкрилися після пандемії коронавірусу, в тому числі і готелі, зіткнулися з несподіваною проблемою. Навіть у знаменитому Cafe Comercial, одному із найстаріших кафе Мадрида, як повідомляє AFP, туристи не можуть знайти багатьох популярних напоїв: пандемія викликала їхній гострий дефіцит.

«Важко забезпечити постачання. Певні марки джину, текіли та віскі неможливо знайти. Відсутність запасів демонструють навіть відомі міжнародні бренди, про які ми подумати не могли, що вони стануть недоступні», – заявив агентству менеджер знаменитого кафе Рауль Гарсія.

Проблема з ланцюжком поставок, яку «забезпечила» пандемія позначається на всіх барах та клубах – усі вони намагаються заповнити свої полиці вже з місяць – відколи повністю зняті обмеження на соціальне життя Covid-19. Дефіцит не є загальним, а зосереджений на деяких брендах. Проблема в тому, що туристи дуже прив’язані до цих брендів», – підкреслив Роберто Уселай, менеджер курорту Los Olivos Beach Resort на Тенеріфе, частина іспанських Канарських островів. Серед них – джин Beefeater, горілка Absolut та текіла Patron.

Дефіцит напоїв викликаний зокрема глобальною судноплавною кризою, спровокованою зростанням попиту з боку Китаю та США, який «впливає на всю міжнародну торгівлю». Про це йдеться у заяві іспанської асоціації виробників спиртних напоїв Espirituosos Espana. У результаті постачальникам доводиться боротися на всіх етапах – з нестачею пляшок та картонних коробок, необхідних для пакування алкоголю, а також з нестачею водіїв, контейнерів та вантажівок для його перевезення. “Це не проблема наявності продуктів, це проблема доставки”, – сказав представник французької Pernod Ricard, другого у світі виробника спиртних напоїв.

При цьому в Іспанії проблема ускладнюється структурою споживання в країні – популярною у тому числі й у туристів, що повернулися – в основному його споживають у барах і ресторанах. На них припадає майже половина всіх продажів алкоголю в Іспанії, тоді як у Франції – лише одна п’ята. “Іспанія – це країна з найбільшою кількістю барів і ресторанів на одного жителя”, – заявив Деніел Метьєр, аналітик лондонської консалтингової компанії IWSR. Він також додав, що іспанська система постачання “фрагментована і включає безліч гравців”, що посилює труднощі.

Також, за його словами, не обійшлося і без впливу пандемії та локдауну – коли діяли вірусні обмеження на соціальне життя, бари скорочували свої замовлення та ліквідували свої запаси алкоголю, і тепер, коли бізнес пожвавився, потрібен час, щоб їх поповнити.

Іспанська асоціація виробників спиртних напоїв прогнозує, що проблема не триватиме довго, але із наближенням напружених різдвяних свят компанії стурбовані.