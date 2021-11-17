Туризм в Испании неожиданно столкнулся с новой проблемой

Открывшиеся после пандемии коронавируса бары и рестораны Мадрида, в том числе и отели, столкнулись с неожиданной проблемой. Даже в знаменитом Cafe Comercial, одном из старейших кафе Мадрида, как сообщает AFP, туристы не могут найти многих популярных напитков: пандемия вызвала их острый дефицит.

«Трудно обеспечить поставки. Некоторые марки джина, текилы и виски невозможно найти. Отсутствие запасов демонстрируют даже известные международные бренды, о которых мы не могли подумать, что они станут недоступны», — заявил агентству менеджер знаменитого кафе Рауль Гарсия.

Проблема с цепочкой поставок, которую «обеспечила» пандемия сказывается на всех барах и клубах – все они пытаются заполнить свои полки уже с месяц – с тех пор, как полностью сняты ограничения на социальную жизнь Covid-19. Дефицит не является всеобщим, а сосредоточен на некоторых брендах. Проблема в том, что туристы очень привязаны к этим брендам», – подчеркнул Роберто Уселай, менеджер курорта Los Olivos Beach Resort на Тенерифе, часть испанских Канарских островов. Среди них – джин Beefeater, водка Absolut и текила Patron.

Дефицит напитков вызван в частности глобальным судоходным кризисом, спровоцированным ростом спроса со стороны Китая и США, «влияющего на всю международную торговлю». Об этом говорится в заявлении испанской ассоциации производителей спиртных напитков Espirituosos Espana. В результате поставщикам приходится бороться на всех этапах – с нехваткой бутылок и картонных коробок, необходимых для упаковки алкоголя, а также с нехваткой водителей, контейнеров и грузовиков для его перевозки. «Это не проблема наличия продуктов, это проблема доставки», — сказал представитель французского Pernod Ricard, второго в мире производителя спиртных напитков.

При этом в Испании проблема усложняется структурой потребления в стране – популярной в том числе и у вернувшихся туристов – в основном его потребляют в барах и ресторанах. На них приходится почти половина всех продаж алкоголя в Испании, тогда как во Франции только одна пятая. «Испания – это страна с наибольшим количеством баров и ресторанов на одного жителя», – заявил Дэниел Метьер, аналитик лондонской консалтинговой компании IWSR. Он также добавил, что испанская система поставки «фрагментирована и включает множество игроков», что усугубляет трудности.

Также, по его словам, не обошлось и без влияния пандемии и локдауна – когда действовали вирусные ограничения на социальную жизнь, бары сокращали свои заказы и ликвидировали свои запасы алкоголя, и теперь, когда бизнес оживился, нужно время, чтобы их пополнить.

Испанская ассоциация производителей спиртных напитков прогнозирует, что проблема не продлится долго, но с приближением напряженных рождественских праздников компании обеспокоены.