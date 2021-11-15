Туристів попередили про смертельну небезпеку на популярному курорті

Нова смертельна небезпека загрожує туристам та любителям «екстремальних» селфі – нове дослідження показало, що кожні 13 днів у гонитві за ефектними фото гине один блогер. На знаменитому іспанському курорті Коста-Бланка, а точніше – популярному курортному місті Бенідорм навіть з’явився спеціальний поліцейський патруль, завданням якого є запобігання руйнівним нещасним випадкам із селфі.

Дослідження Іспанського фонду iO Foundation показало, що в період з 2008 по 2021 рік на частку туристів у всьому світі припала жахлива кількість летальних випадків – 141 смертельний інцидент, жертвами яких частіше ставали саме туристи, а не місцеві жителі. Одним із найбільш смертоносних місць для селфі є Ніагарський водоспад у Канаді.

Загалом країнами-антилідерами за найбільшою кількістю жертв через селфі є: Індія, США та Росія. Іспанія не відстає – вона на шостому місці у світі із 15 летальними випадками внаслідок нещасних випадків, пов’язаних із селфі, з 2008 року. Так, дослідження показало, що за перші сім місяців цього року стався 31 нещасний випадок зі смертельним наслідком через безглузді спроби туристів зробити фото в екстремальних умовах.

Раніше, у вересні, туристка з України захотіла зробити селфі на популярній пам’ятки Балкон Середземномор’я, але зірвалася вниз. Після інциденту міська рада Бенідорма заявила, що посилила патрулювання популярних районів, щоб запобігти подальшим трагедіям.

Представник міської ради Бенідорма в інтерв’ю El País зазначив наступне: «Місцева поліція включить для патрулювання до своїх щоденних маршрутів найбільш уразливі місця і навіть використовує безпілотні літальні апарати, щоб стежити за місцями, що найбільш відвідувані. Тепер ми хочемо подивитися, як включити це питання у профілактичні бесіди, які працівники поліції проводять у школах, щоб донести важливість запобігання такій поведінці».

Перерахуємо ще кілька привабливих локацій для туристів-любителів селфі та чергові місця трагедії в Іспанії. Марбелья: у травні 24-річний норвежець упав із балкона дев’ятого поверху у південному курортному місті; Барселона: 28-річна жінка впала з даху у листопаді 2020 року; Мадрид: 14-річна дівчинка випала з вікна у березні 2020 року.

Дослідники стверджують, що туристи все частіше шукають екстремальніших місць для своїх селфі. Так, Ліліан Арройо, дослідник з цього питання, розповіла El País: «Соціальні мережі винагороджують користувачів за екстремальний контент, тому що вони працюють над динамікою – такий контент дозволяє їм привертати більше уваги. Приз за дуже ризиковане селфі – це соціальне становище, і це дає вам приплив адреналіну за кожну «лайку», яку ви отримуєте».

«Це, у свою чергу, спонукає деяких людей, яким потрібна ця соціальна перевірка, шукати нові способи перевірити межі та шукати подальшу винагороду, і саме в цьому полягає здатність людей зважувати, чи варта винагорода ризику чи ні», – резюмувала експерт.

Небагато статистики: найчастіше в ході дослідження реєструвалися нещасні випадки через падіння з висоти, у тому числі з таких місць, як водоспади, дахи та скелі. При цьому смертність найпоширеніша у молодих вікових групах, де особи віком до 19 років становили понад 40% від загальної кількості смертельних випадків.