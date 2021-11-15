Туристов предупредили о смертельной опасности на популярном курорте Испании

Новая смертельная опасность грозит туристам и любителям «экстремальных» селфи – новое исследование показало, что каждые 13 дней в погоне за эффектными фото погибает один блогер. На знаменитом испанском курорте Коста-Бланка, а точнее – популярном курортном городе Бенидорм даже появился специальный полицейский патруль, задачей которого является предотвращение разрушительных несчастных случаев из селфи.

Исследование Испанского фонда iO Foundation показало, что в период с 2008 по 2021 год на долю туристов во всем мире пришлось ужасное количество летальных исходов – 141 смертельный инцидент, жертвами которых чаще становились именно туристы, а не местные жители. Одним из самых смертоносных мест для селфи является Ниагарский водопад в Канаде.

В целом по странам-антилидерам по наибольшему количеству жертв через селфи являются: Индия, США и Россия. Испания не отстает – она на шестом месте в мире с 15 летальными случаями в результате несчастных случаев, связанных с селфи, с 2008 года. Так, исследование показало, что за первые семь месяцев этого года произошел 31 несчастный случай со смертельным исходом из-за нелепых попыток туристов сделать фото в экстремальных условиях.

Ранее, в сентябре, туристка из Украины захотела совершить селфи на популярной достопримечательности Балкон Средиземноморья, но сорвалась вниз. После инцидента городской совет Бенидорма заявил, что усилил патрулирование популярных районов, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.

Представитель городского совета Бенидорма в интервью El País отметил следующее: «Местная полиция включит для патрулирования в свои ежедневные маршруты наиболее уязвимые места и даже использует беспилотные летательные аппараты, чтобы следить за наиболее посещаемыми местами. Теперь мы хотим посмотреть, как включить этот вопрос в профилактические беседы, которые сотрудники полиции проводят в школах, чтобы донести важность предотвращения такого поведения».

Перечислим еще несколько привлекательных локаций для любителей селфи и очередные места трагедии в Испании. Марбелья: в мае 24-летний норвежец упал с балкона девятого этажа в южном курортном городе; Барселона: 28-летняя женщина свалилась с крыши в ноябре 2020 года; Мадрид: 14-летняя девочка выпала из окна в марте 2020 года.

Исследователи утверждают, что туристы все чаще ищут более экстремальных мест для своих селфи. Лилиан Арройо, исследователь по этому вопросу, рассказала El País: «Социальные сети вознаграждают пользователей за экстремальный контент, потому что они работают над динамикой – такой контент позволяет им привлекать больше внимания. Приз за очень рискованное селфи – это социальное положение, и это дает вам приток адреналина за каждую «лайк», которую вы получаете».

«Это, в свою очередь, побуждает некоторых людей, которым нужна эта социальная проверка, искать новые способы проверить границы и искать дальнейшее вознаграждение, и именно в этом способность людей взвешивать, стоит ли вознаграждение риска или нет», – резюмировала эксперт.

Немного статистики: чаще всего в ходе исследования регистрировались несчастные случаи из-за падения с высоты, в том числе таких мест, как водопады, крыши и скалы. При этом смертность наиболее распространена в молодых возрастах, где лица до 19 лет составляли более 40% от общего количества смертельных случаев.