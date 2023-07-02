Сюди краще не їхати: опубліковано графік туристичних страйків у Європі

Туристам, які планують прибуття чи пересадки в деяких великих аеропортах Європи, рекомендується перед поїздкою перевіряти статус своїх рейсів, оскільки вони можуть бути скасовані або відкладені через протести персоналу. Портал Schengenvisainfo опублікував графік страйків у транспортній сфері, які можуть порушити плани мандрівників.

Робітники по всій Європі незадоволені високими темпами інфляції, за якими не було підвищення заробітної плати їх роботодавцями. Це призвело до страйків і, як наслідок, до скасування та перенесення рейсів. Туристи в таких країнах, як Італія, Швеція, Іспанія та Німеччина, ймовірно, зіткнуться з наслідками акцій протесту та незручностями під час поїздок.

Швеція

Шведська профспілка працівників транспортної галузі закликала до страйків 3 липня, які пройдуть в аеропортах Стокгольм-Арланда, Стокгольм-Бромма та Гетеборг-Ландветтер. Пасажири в двох останніх аеропортах зі списку, ймовірно, не зможуть вилетіти взагалі, оскільки страйк, як очікується, вплине на всю роботу, яку виконує співробітник служби безпеки. У той час, як у Стокгольм-Арланда можуть бути порушені лише сканери багажу, тому мандрівникам рекомендується брати з собою лише ручну поклажу.

Якщо протягом визначеного протестувальниками часу не буде досягнуто будь-яких домовленостей щодо заробітної плати, страйки триватимуть 5, 7, 10 та 14 липня. Туристам рекомендується враховувати це під час планування перельотів.

Італія

Очікується, що італійські авіакомпанії, залізничні оператори та громадський транспорт спільно приєднаються до спільного страйку, який сильно позначиться на туристах. У п’ятницю, 7 липня, співробітники громадського транспорту оголосять 24-годинний страйк, і скрізь – від поїздів до поромів та метро – будуть затримки та збої у розкладі.

Громадський транспорт перестане працювати з опівночі 6 липня до раннього ранку 7 липня, а потім знову з 8:30 до 17:00, в результаті чого у людей залишиться лише кілька годин, щоб користуватися громадським транспортом. Крім того, 7 липня наземний персонал в аеропортах, включаючи Ф’юмічіно в Римі, Мальпенса в Мілані та Амеріго Веспуччі у Флоренції, також почне страйкувати, що призведе до затримок.

Іспанія

Двотижневий страйк розпочався в іспанських аеропортах 19 червня, коли Іспанська спілка пілотів авіакомпаній оголосила про третій раунд протестів співробітників таких великих перевізників, як Air Europa і Air Nostrum, керованого Iberia. Це призвело до скасування 20% рейсів та затримки рейсів, запланованих на цей день.

Страйки в іспанських аеропортах проходитимуть що вихідні до усунення розбіжностей керівництва та співробітників, але деяка мінімальна кількість рейсів все ж таки обслуговуватиметься. Бортпровідники згідно із законом зобов’язані виконувати певний обсяг роботи, незважаючи на страйки.

Німеччина

Переговори про заробітну плату з німецькою профспілкою EVG, яка представляє інтереси залізничників та транспортників, не мали успіху. Це призвело до численних страйків, які, як очікується, будуть проводитись протягом року та вплинуть на роботу поїздів Deutsche Bahn.

Офіційних дат страйків немає, але очікується, що члени профспілки проголосують за безстроковий страйк, який може розпочатися у середині липня. Пілоти Lufthansa також можуть оголосити страйк через розбіжності щодо оплати праці, якщо їхні пропозиції будуть відхилені.