На курорті в Іспанії туристів штрафуватимуть на 800 євро за спідню білизну

Популярний іспанський курорт Коста-дель-Соль в Андалусії продовжує боротьбу з антисоціальною поведінкою британських туристів, щоб здобути репутацію цивілізованого місця для пляжного відпочинку, запроваджуючи нові заборони. Зокрема, вводиться штраф за розгулювання вулицями в одній спідній білизні.

Зокрема, за інформацією Daily Star, влада курортного регіону посилила правила проведення хлопчаків і дівич-вечорів — будь-хто, хто роздягається на вулиці, розгулює в нижній білизні, ходить із секс-ляльками та носить костюми з надувним пенісом, які неймовірно популярні у молодих британців під час хлопчаків і дівич-вечорів, може бути оштрафований на кругленьку суму.

У тусовочній Малазі на узбережжі Коста-дель-Соль вже діють суворі закони, у тому числі штрафи за використання мегафонів або загальна антисоціальна поведінка, у тому числі п’яний туризм і антигромадські витівки. Сюди ж приєдналася повна заборона на проведення хлопчаків і дівич-вечорів, та просто галасливих вечірок у пабах та клубах. В інших районах Іспанії також запровадили штрафи за сечовипускання у морі, а на деяких курортах заборонили з’являтися у ресторанах у купальниках.

Днями з’явилися нові обмеження. Так, влада схвалила нові положення до своїх законів. У майбутньому будь-який турист-учасник хлопчака або дівич-вечора, якого виявлять голим на вулиці або роздягненим до нижньої білизни, буде оштрафований на 800 євро. Таке ж покарання застосовуватиметься до будь-кого, хто публічно носить аксесуари інтимного характеру із зображенням геніталій, включаючи надувні ляльки. Поліція спочатку попередить порушників про необхідність наслідувати громадський порядок і накладе штрафи лише у разі відмови.

Жорстке реагування на антисоціальну поведінку було схвалено у четвер Комісією з соціальних прав, що відбулася цього четверга. Заборона поширюється не лише на туристів, а й на місцевих. Як з’ясувалося, серед них теж чимало любителів з’являтися на вулиці без одягу, носити з собою надувні ляльки або носити на голові аксесуари у формі пеніса.

«Поширення останніми роками певних форм поведінки, пов’язаних із нудизмом, використанням спідньої білизни чи еротичного контенту в громадських місцях, радить муніципалітету прийняти нові правила, — пояснили в мерії. – Кінцева мета – зберегти суспільний простір як місце для зустрічей, співіснування та ввічливості, в якому всі люди можуть вільно здійснювати свою діяльність з вільного пересування, дозвілля та відпочинку, з повною повагою до інших та до множинності самовираження».