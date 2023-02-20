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ІспаніяТуризм

На курорті в Іспанії туристів штрафуватимуть на 800 євро за спідню білизну

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Іспанія попередила туристів, за що вони можуть розлучитися із великою сумою грошей на курортах

Популярний іспанський курорт Коста-дель-Соль в Андалусії продовжує боротьбу з антисоціальною поведінкою британських туристів, щоб здобути репутацію цивілізованого місця для пляжного відпочинку, запроваджуючи нові заборони. Зокрема, вводиться штраф за розгулювання вулицями в одній спідній білизні.

Зокрема, за інформацією Daily Star, влада курортного регіону посилила правила проведення хлопчаків і дівич-вечорів — будь-хто, хто роздягається на вулиці, розгулює в нижній білизні, ходить із секс-ляльками та носить костюми з надувним пенісом, які неймовірно популярні у молодих британців під час хлопчаків і дівич-вечорів, може бути оштрафований на кругленьку суму.

У тусовочній Малазі на узбережжі Коста-дель-Соль вже діють суворі закони, у тому числі штрафи за використання мегафонів або загальна антисоціальна поведінка, у тому числі п’яний туризм і антигромадські витівки. Сюди ж приєдналася повна заборона на проведення хлопчаків і дівич-вечорів, та просто галасливих вечірок у пабах та клубах. В інших районах Іспанії також запровадили штрафи за сечовипускання у морі, а на деяких курортах заборонили з’являтися у ресторанах у купальниках.

Днями з’явилися нові обмеження. Так, влада схвалила нові положення до своїх законів. У майбутньому будь-який турист-учасник хлопчака або дівич-вечора, якого виявлять голим на вулиці або роздягненим до нижньої білизни, буде оштрафований на 800 євро. Таке ж покарання застосовуватиметься до будь-кого, хто публічно носить аксесуари інтимного характеру із зображенням геніталій, включаючи надувні ляльки. Поліція спочатку попередить порушників про необхідність наслідувати громадський порядок і накладе штрафи лише у разі відмови.

Жорстке реагування на антисоціальну поведінку було схвалено у четвер Комісією з соціальних прав, що відбулася цього четверга. Заборона поширюється не лише на туристів, а й на місцевих. Як з’ясувалося, серед них теж чимало любителів з’являтися на вулиці без одягу, носити з собою надувні ляльки або носити на голові аксесуари у формі пеніса.

«Поширення останніми роками певних форм поведінки, пов’язаних із нудизмом, використанням спідньої білизни чи еротичного контенту в громадських місцях, радить муніципалітету прийняти нові правила, — пояснили в мерії. – Кінцева мета – зберегти суспільний простір як місце для зустрічей, співіснування та ввічливості, в якому всі люди можуть вільно здійснювати свою діяльність з вільного пересування, дозвілля та відпочинку, з повною повагою до інших та до множинності самовираження».

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