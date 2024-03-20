“Забирайтеся додому”: жителі іспанського міста Малага влаштували туристам справжнє цькування

Жителі іспанської Малаги втомилися від туристів та влаштували їм справжнє цькування. На будинках міста з’явилися написи “Tourists, go home” – “Туристи, забирайтеся додому”, передає Independent.

“Тут смердить туристами”, “Тут жила сім’я до вас” – це деякі з плакатів, наклеєних на стіни будинків по всьому місту.

Справа в тому, що на індонезійському Балі туристів закликали триматися подалі від моря через приливні хвилі, і вони хлинули в Малагу. Місцеві мешканці такого напливу не витримали.

Вони скаржаться, що орендодавці виселяють місцевих жителів, щоби дорожче здати житло туристам.

А почалося все із власника бару, на ім’я Дані Друнко. Його вигнали з квартири, де він жив 10 років, щоб здати її туристам. Він і запропонував прикрасити місто антитуристськими плакатами, але визнав, що це вийшло з-під контролю.

Друнко каже, що він “нічого не має проти туристів”, просто хоче, щоб регулювалося питання житла.

Є й такі жителі Малаги, які шоковані такою ворожістю.

“Ці люди, які виступають проти туризму, при цьому хочуть працювати. Начебто ми заробляємо на хліб, працюючи на аерокосмічну промисловість”, – каже місцевий адвокат Хуан Луїс Гомес.