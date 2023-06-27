Складено рейтинг найкращих пам’яток у світі

Найбільший сайт про подорожі Tripadvisor склав список найкращих пам’яток світу.

Як повідомляє портал, рішення приймалося на основі відгуків та думок користувачів за останні 12 місяців. Укладачі рейтингу наголосили, що лише менше 1 відсотка з 8 мільйонів об’єктів на Tripadvisor отримують нагороду “Найкращі з найкращих”.

Більше половини об’єктів у топі – визначні пам’ятки з Європи. Головною туристичною локацією-2023 визнали Саграду Прізвище у Барселоні.

Перша десятка виглядає так:

1. Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія)

Знаменитий собор, що “вічно будується”, отримав на сайті рейтинг 4,5 зірки з п’яти на основі понад 166 тисяч відгуків. Базиліка Святої Сімейства – одна з найвідоміших робіт архітектора Антоніо Гауді, і, мабуть, найвідоміша тим, що все ще будується з 1882 року, причому роботи фінансуються виключно за рахунок пожертвувань. Укладачі рейтингу рекомендують туристам піднятися на вершину веж, щоб помилуватися панорамним видом на місто та багато прикрашеною архітектурою.

2. Колізей (Рим, Італія)

Стародавній амфітеатр, поданий у 70 році нашої ери як подарунок римському народу. Будучи найбільшим з коли-небудь побудованих римських театрів, він був розрахований більш ніж на 50 тисяч чоловік і приймав у себе гладіаторські бої, спектаклі та навіть публічні страти. Експерти сайту радять купити вхідні квитки заздалегідь онлайн, щоб уникнути довгих черг, або приєднатися до будь-якої екскурсії з гідом.

3. Дім Анни Франк (Амстердам, Нідерланди)

Будинок Ганни Франк – музей, присвячений дівчинці-автору щоденників часів Другої світової війни. Будівля розташована на каналі Прінсенграхт, неподалік Вестеркерка, в центрі Амстердама. Відвідувачі можуть ознайомитися з історією за допомогою аудіо-туру, цитат, фотографій, відео та оригінальних предметів. Дім Анни Франк можна відвідати лише з онлайн-квитком на певну дату та час.

4. Фонтан Дубай (Дубай, ОАЕ)

Фонтан, що танцює під музику, стріляє водою на висоту 152 метри – це, на хвилиночку, висота 50-поверхового будинку. Шоу-вистава Дубайських фонтанів, створених авторами Белладжіо у Вегасі, проходить на озері Бурдж-Халіфа щодня.

5. Empire State Building (Нью-Йорк, США)

Емпайр Стейт Білдінг – найвідоміша будівля у світі. Воно височить на 443 метри від землі і є єдиним на Манхеттені оглядовим майданчиком просто неба з оглядом на 360 градусів. У ясний день із його висоти можна побачити до 6 штатів. У новому музеї на другому поверсі можна побачити безліч інтерактивних експонатів, які запрошують відвідувачів у подорож, починаючи від будівництва будівлі та закінчуючи її нинішнім місцем у поп-культурі.

6. Музей Орсе (Париж, Франція)

Музей д’Орсе – обов’язкове місце для відвідування як аматорами мистецтва, так і мандрівниками. Він відомий своєю вражаючою колекцією творів імпресіоністів та постімпресіоністів, що робить його одним із найбільших у світі. Примітно, що музей розташований у будівлі колишнього залізничного вокзалу на Сені і зовні так само красивий, як і всередині. Знаменитий циферблат є частиною експозиції музею. Експерти Tripadvisor радять відвідати музей вранці, щоб уникнути натовпу та насолодитися більш “тихим” досвідом спілкування з мистецтвом.

7. Ейфелева вежа (Париж, Франція)

Колосальний пам’ятник, чиє будівництво завершилося в 1889 році, хоча спочатку був ненавидимий багатьом парижанами, тепер є найвідомішим символом французької громадянської гордості.

8. Фонтан Треві (Рим, Італія)

Безумовно, це найвідоміший фонтан у Європі. Легенда говорить, що той, хто кине в нього монету, обов’язково повернеться до Риму. Мабуть, ця традиція, що широко розійшлася серед туристів, почалася саме з цього фонтану.

9. Центральний парк (Нью-Йорк, США)

Вже понад 150 років відвідувачі стікаються на 337 гектарів зелені у самому серці Манхеттена. Центральний парк відкрито з 6:00 до 1:00 щоденно. Укладачі рейтингу рекомендують відвідати офіційний сайт парку, щоб дізнатися більше про події та заходи, що відбуваються там, а також дізнатися, як можна допомогти зеленому острівцю посеред кам’яних джунглів.

10. Площа Іспанії (Севілья, Іспанія)

Площа Іспанії – одне з найбільш вражаючих місць у Севільї. Цей архітектурний ансамбль, з відкриття якого скоро виповниться сто років, вражає своєю величчю та красою. Площа є напівеліптичним ансамблем діаметром 250 метрів, в центрі якого знаходиться великий красивий фонтан. Особливість архітектурного ансамблю – його оформлення, виконане одразу у двох стилях: ар-деко та мудехар.