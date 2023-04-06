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Іспанія

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Каталонія, регіон на північному сході Іспанії, переживає найсильнішу посуху за багато десятиліть. У чотирьох областях оголошено „помаранчевий“ – найвищий – рівень загрози. Лихо торкнулося близько шести мільйонів людей.

Водосховище Сау розташоване за 100 км від Барселони і вже півстоліття забезпечує водою місто та інші міста Каталонії на північному сході Іспанії.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

На початку березня рівень води в Сау різко знизився і зараз становить лише 8% його загальної місткості.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Церква Сан-Рома-де-Сау була збудована в XI столітті і майже повністю затоплена у 1962 році, коли було створено водосховище Сау. Зараз, коли рівень води значно знизився, туристи отримали унікальну нагоду оглянути цю давню споруду.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Такий вигляд має суша в цьому районі. Фермери говорять про повністю втрачений сільськогосподарський сезон. За словами вчених, це сильна посуха у новітній історії Іспанії.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Команди на невеликих човнах терміново витягують рибу мережами. Це необхідно зробити, перш ніж вона помре та згниє у воді, що зробить воду непридатною для людей.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

У регіоні запроваджено обмеження на використання прісної води. Поки що заходи стосуються поливу громадських та приватних зелених зон та краплинного зрошення сільськогосподарських угідь, але влада не виключає введення ліміту на обсяги води для особистого користування.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Вчені побоюються, що посуха може призвести до незворотних наслідків для флори та фауни регіону — можливо, постраждають цілі екосистеми.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Фахівці стверджують, що перші ознаки сильної посухи, що насувається, з’явилися ще два роки тому, але поки неясно, чи могла влада якось до цього підготуватися.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

А ось так церква Сан-Рома-де-Сау мала вигляд у квітні минулого року.

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

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