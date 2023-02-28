На Іспанські курорти обрушилася зима: 40 см снігу та мороз -18°C шокували туристів

«Залп холоду» пройшовся середземноморськими курортами. У улюбленій європейськими туристами Каталонії і на Балеарських островах настала справжнісінька зима. Достатньо сказати, що в Лериді (Каталонія) зафіксували температуру -18.6°C морозу, а на Балеарських островах туристів налякав шар снігу в 40 см.

Втім, ці показники — своєрідні рекорди, але шторм Джульєтта приніс на узбережжі Іспанії та Балеарські острови на рідкість неприємну погоду. Як повідомляють іспанські ЗМІ, посилаючись на дані AEMET, Майорку засипало снігом: як попереджають експерти, в окремих місцях сніговий покрив може досягти 40 см. Це стосується, щоправда, гірського масиву Сьєрра-де-Трамонтана на півночі острова, але загалом островом оголошено штормове попередження та «червоний» рівень небезпеки.

Причина — те, що сніг, щоправда, не в таких екстремальних кількостях, продовжуватиме йти по всьому острову. Сніговим покривом накрило міста Вальдемосса та Льюк. Очікується хуртовина, штормовий вітер до 80 км/год, температура в середньому мінус 2 градуси. Інші «сюрпризи» – крижані величезні хвилі, і сніг із дощем, що переходить у зливу. Тож мешканцям і туристам, які опинилися на острові, настійно рекомендують «сидіть вдома», тим більше, що чимала частина доріг закрита через небезпечні умови. Причому таке буйство стихії обіцяють щонайменше до четверга.

У континентальній Іспанії шторм Джульєтта також відзначився — сильні снігопади та попередження про холодну погоду наразі вже у 30 провінціях. У тому числі в Каталонії, де було поставлено рекорд з мінусової температури.

«Дісталося» та іншим курортним країнам. Зокрема, у Хорватії раптова хуртовина майже повністю паралізувала рух країною; заблоковано залізниці, на шосе завмерли автомобілі, а деякі міста повністю залишилися без електрики.