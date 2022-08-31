Популяція постільних клопів у готелях Іспанії зросла на 500%: туристам розкрили шокуючі факти

Туристів, які прямують до готелів Іспанії, попередили про загострення європейської проблеми – на 500% зросла популяція постільних клопів, які, як відомо, харчуються людською кров’ю. Цього літнього сезону цих паразитів знаходять у популярних п’ятизіркових готелях по всій країні. У зв’язку з цим експерти розкрили Express шокуючі факти про неприємне сусідство, заявивши, що укуси комахи можуть викликати у мандрівників дискомфорт і навіть різні алергічні реакції, безсоння чи стрес.

Керівник технічної академії Rentokil Pest Control Пол Блекхерст розповів виданню таке: «Хоча сонцезахисний крем і шльопанці можуть бути на першому місці в списку пріоритетів, ймовірно, слід також враховувати набагато небажаніший побічний ефект перебування в деяких готелях – постільних клопів. Національна асоціація компаній з охорони навколишнього середовища (ANECPLA) випустила попередження для відпочиваючих через ці паразити, що живуть у п’ятизіркових готелях у популярних районах, таких як Майорка, Аліканте та Канарські острови. Останніми роками популяція постільних клопів в Іспанії збільшилася більш ніж 500 відсотків».

Хоча люди можуть думати, що постільних клопів приваблює лише бруд, експерт зазначив, що подібні помилки можуть наражати туристів на ризик. Генеральний директор ANECPLA Хорхе Гальван пояснив ситуацію так: «Ми стурбовані впливом відновлення туризму на епідемію, тісно пов’язану із готельним сектором та туристичними будинками. Йдеться про постільні клопи. Ця паразитична комаха довжиною від п’яти до шести міліметрів зазвичай гніздиться в ліжках, складках простирадл, меблів або кріслах і харчується в основному людською кров’ю. Їхні укуси викликають дискомфорт і навіть різні алергічні реакції, безсоння або стрес. Через їх крихітний розмір вони часто ховаються між одягом або у валізах, викликаючи нові зараження у будинках, готелях чи квартирах».

Блекхерст поділився деякими поширеними міфами про клопів, які відпочиваючі повинні знати, щоб знизити ризик того, що вони прокинуться покусаними. «Важливо, щоб відпочиваючі та власники готелів були пильні щодо цих крихітних шкідників і мали необхідні знання для ефективної боротьби з ними», – пояснив він.

Міф перший: Постільні клопи можуть стрибати чи літати

«Деякі люди плутають постільних клопів із блохами. Постільні клопи насправді не можуть стрибати або літати, але вони можуть бігати досить швидко, близько 120 см за хвилину, що ускладнює їхнє виявлення», – розповів британський експерт.

Міф другий: Постільних клопів можна знайти тільки на ліжках або навколо них

Хоча їхня назва може вказувати на те, що вони знаходяться виключно в ліжках, експерт пояснив, що вони також можуть ховатися в інших тріщинах та щілинах у спальній кімнаті, наприклад шафах та килимах.

«Вони також знаходять притулок у м’яких меблях – диванах, фіранках, стільцях, і навіть усередині та навколо сидінь літаків, поїздів та автобусів. Ці шкідники – розумні «автостопники» і з радістю поїдуть з людьми, тому що їм подобається бути ближче до тепла тіла, і вони неминуче шукатимуть своєї наступної жертви», – додав Блекхерст.

Міф третій: Постільні клопи віддають перевагу антисанітарним умовам.

Ці тварюки живуть у брудних і занедбаних умовах. Вони благополучно живуть і розмножуються у чистоті. Для них не має значення зірковість готелю. «Постільні клопи воліють багато людей, а не брудну обстановку, а це означає, що розкішні зручності також можуть стати їхньою легкою мішенню», – попередив він.

Міф четвертий: Постільних клопів не можна побачити неозброєним оком

Постільні клопи малі, але вони не настільки малі, що їх не можна помітити. «Дорослі постільні клопи можуть бути довжиною від чотирьох до п’яти міліметрів, розміром з яблучну кісточку, і збільшуватися після годівлі, але часто набагато легше знайти їх сліди, ніж побачити живого жука. Їх можна ідентифікувати за маленькими темними плямами крові, які можуть виглядати як пліснява на краях матраців, наприклад, за темними фекальними гранулами і характерним солодкуватим і нудотним запахом», – зазначив фахівець.

Міф п’ятий: Постільні клопи не виживають у багажі

«Дуже можливо перевезти цих шкідників додому у вашому багажі, особливо якщо ви кинете свою валізу на ліжко в готелі. Просте рішення – поставити свою валізу або сумку у ванну або душ, поки ви перевіряєте ліжко та матрац на наявність будь-яких ознак постільних клопів. Можливо, ви також захочете повісити свій одяг, а не використати ящики», – розповів співрозмовник.

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Міф шостий: Постільні клопи бояться світла

Постільні клопи, можливо, найбільш активні вночі, але це не означає, що вони розбіжаться в той момент, коли ви увімкнете світло: «Постільні клопи не бояться світла, але вони активніші вночі, коли можуть легко харчуватися кров’ю свого сплячого туриста».

Міф сьомий: Постільним клопам потрібен господар, щоб залишитися живим

За словами співрозмовника, постільні паразити можуть прожити до року без харчування, але самки постільних клопів харчуватимуться частіше, оскільки їм потрібна кров для розвитку яєць.

Міф восьмий: укуси постільних клопів розбудять туриста вночі

Хоча укус постільного клопа важко не помітити рано-вранці, не відразу буде зрозуміло, що причина плями – укус клопа. “Постільні клопи вводять анестетик під час годування, щоб зменшити чутливість, не дозволяючи сплячим відчути перший укус, коли вони починають їсти”, – резюмував він.

Раніше DIP писав, що “У Єгипті туристка була покусана клопами, а потім не допущена до басейну“.