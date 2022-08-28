Названа шокуюча причина, щоб зберігати свою валізу не в спальні, а у ванній готелю

«Тримайте валізи подалі від ліжка, бажано — у ванній», – така порада озвучила для наляканих туристів Міссі Хенріксен, колишній віце-президент у зв’язках із громадськістю Національної асоціації з боротьби зі шкідниками. В іншому випадку, як вона попередила, туристи можуть повернутися додому з чимось більшим, ніж просто засмагою. А саме – з постільними клопами.

Експерт застерегла туристів, що постільних клопів можна знайти у всіх видах готелів, від бюджетних до п’ятизіркових. І є лише один простий спосіб убезпечити себе від непроханих гостей – принаймні у багажі. «Постільні клопи з найменшою ймовірністю заповзуть у багаж, який укладено у ванній кімнаті. Вони не люблять плиткових підлог і гладкої поверхні», – запевнила експерт.

А от ковролін поруч із ліжком — місце в цьому сенсі вкрай ризиковане: якщо раптом у номері будуть клопи, є ризик прихопити їх із собою у валізі, — запевняє експерт. «Їм подобається бути ближчими до того місця, де люди можуть спати», – повідомила пані Хендріксен.

Аналогічна порада вона дає і туристам, хто побоюється, що вже привезли з відпустки небажаних шестиногих гостей: відкривати валізу вдома треба на твердій підлозі, в ідеалі — у ванній на кахлі. І уважно оглянути шви, складки та кишені валізи. А також випрати весь одяг, що в ньому був.

Нагадаємо, нещодавно британська туристка завершила судовий процес з приводу клопів, що довели її до стресового стану та лікарні на відпочинку в Хургаді. Подробиці читайте у матеріалі «Це був кошмар: у Хургаді туристка була покусана, а потім не допущена до басейну».