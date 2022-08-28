Всі розділи
ГоловнаLifeStyleНазвана шокуюча причина, щоб зберігати свою валізу не в спальні, а у...
LifeStyleГотеліТуризм

Названа шокуюча причина, щоб зберігати свою валізу не в спальні, а у ванній готелю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Названа шокуюча причина, щоб зберігати свою валізу не в спальні, а у ванній готелю

«Тримайте валізи подалі від ліжка, бажано — у ванній», – така порада озвучила для наляканих туристів Міссі Хенріксен, колишній віце-президент у зв’язках із громадськістю Національної асоціації з боротьби зі шкідниками. В іншому випадку, як вона попередила, туристи можуть повернутися додому з чимось більшим, ніж просто засмагою. А саме – з постільними клопами.

Експерт застерегла туристів, що постільних клопів можна знайти у всіх видах готелів, від бюджетних до п’ятизіркових. І є лише один простий спосіб убезпечити себе від непроханих гостей – принаймні у багажі. «Постільні клопи з найменшою ймовірністю заповзуть у багаж, який укладено у ванній кімнаті. Вони не люблять плиткових підлог і гладкої поверхні», – запевнила експерт.

А от ковролін поруч із ліжком — місце в цьому сенсі вкрай ризиковане: якщо раптом у номері будуть клопи, є ризик прихопити їх із собою у валізі, — запевняє експерт. «Їм подобається бути ближчими до того місця, де люди можуть спати», – повідомила пані Хендріксен.

Аналогічна порада вона дає і туристам, хто побоюється, що вже привезли з відпустки небажаних шестиногих гостей: відкривати валізу вдома треба на твердій підлозі, в ідеалі — у ванній на кахлі. І уважно оглянути шви, складки та кишені валізи. А також випрати весь одяг, що в ньому був.

Нагадаємо, нещодавно британська туристка завершила судовий процес з приводу клопів, що довели її до стресового стану та лікарні на відпочинку в Хургаді. Подробиці читайте у матеріалі «Це був кошмар: у Хургаді туристка була покусана, а потім не допущена до басейну».

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму