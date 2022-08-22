У Єгипті туристка була покусана клопами, а потім не допущена до басейну

Компенсацією в 2.5 тис. фунтів стерлінгів завершився процес туристки проти єгипетського готелю та туроператора, який надіслав її до цього готелю. Процес тривав кілька років, а причиною стали укуси клопів під час двотижневого відпочинку туристки в Хургаді. «Шкода» була суттєвою — туристці довелося звернутися до лікарні. Причому в Хургаді туристка була не тільки покусана, а згодом і не допущена до басейну.

Постраждала туристка, на той момент 19-річна Еббі із Західного Йоркширу у Британії, прилетіла до Єгипту до готелю Хургади під назвою Nubia Aqua Beach Resort у жовтні 2018 року. У готелі також відпочивали її бабуся та дідусь. «Мій номер виглядав чистим, але трохи пахнув дезінфекцією, але я тоді не думала про це», – заявила туристка. Проте кошмар почався буквально наступного дня — туристка виявила, що вона вся вкрита червоними мітками та пухирями. «Я поскаржилася на стійці реєстрації – мені сказали, що це, мабуть, комарі», – продовжила свою розповідь туристка. Однак кількість укусів збільшувалася, вони також починали набухати і перетворюватися на величезні пухирі, що сверблять.

«Це був справжній кошмар, мені було боляче, все свербіло. І я ніколи не могла розслабитися — мені здавалося, що всі дивляться на мене, наносити сонцезахисний крем було нестерпно. Одна туристка навіть запитала мене, чи не маю якогось шкірного захворювання і чи безпечно їй спускатися в басейн, звідки я щойно вийшла», – згадує туристка. Зрештою справа дійшла до того, що їй довелося звернутися до лікарні — там туристці виписали антигістамінні ін’єкції. “Лікар був просто шокований, коли побачив мене, він сказав, що ніколи не бачив стільки укусів на тілі однієї людини”, – заявила туристка. Також медик відкрив їй причину укусів: це були клопи.

«Я неодноразово просила готель переселити мене та обробити номер, але минуло вісім днів, перш ніж номер поміняли. І ці страшні укуси одразу припинилися», – розповіла туристка.

Повернувшись, туристка зв’язалася з компанією hudgell Solicitors, що спеціалізується на судових розглядах. Та запросила експертний медичний висновок. При цьому туроператор We Love Holidays Ltd заперечував будь-яку відповідальність за помилки у готелі. Hudgell Solicitors стверджував, що туроператор не провів відповідних інспекцій для оцінки стандартів гігієни, здоров’я та безпеки, не контролював ці стандарти належним чином або взагалі, тим самим наражав жінку на передбачуваний ризик отримання травми. Сам готель спочатку намагався заявити, що туристка привезла клопів у своєму багажі, але зрештою визнав провину та виплатив компенсацію. Процес при цьому тривав кілька років.

Як розповідає туристка, більшість рубців від укусів вже загоїлися, але деякі «досі видно на сонці». Психологічні наслідки також залишились. «Це не відштовхнуло мене від бажання мандрувати. Але тепер щоразу, коли я заходжу в будь-який номер, я турбуюся — і старанно перевіряю матрац та постільні речі. Я дуже боюся пережити таке ще раз», – розповіла туристка.