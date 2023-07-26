Всі розділи
ГоловнаLifeStyleПопулярний магазин вивісив табличку, що з туристів стягуватиметься плата за відсутність покупок
LifeStyleІспаніяТуризм

Популярний магазин вивісив табличку, що з туристів стягуватиметься плата за відсутність покупок

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Популярний магазин вивісив табличку, що з туристів стягуватиметься плата за відсутність покупок

Популярний магазин у Барселоні вивісив табличку, що попереджає туристів про те, що з них стягуватиметься плата, якщо вони підуть, нічого не купивши. Збір становитиме близько 200 грн. за поточним курсом. Таких заходів вжив магазин, що спеціалізується на продажу алкоголю Queviures Múrria, через натовп цікавих мандрівників, повідомила британська газета Express.

Вхід безкоштовний – вихід платний

У старовинному магазині, який приваблює приїжджих своїм автентичним старовинним годинником і красивими меблями з червоного дерева, з’явилася незвичайна вивіска. Тепер відвідувачі, які входять усередину, якщо мають намір піти без покупок і зробили селфі, зобов’язані заплатити. Керівництво крамниці пояснило це незвичайне рішення бажанням впоратися з туристами, які тільки фотографуються, нічого не купуючи. Менеджер магазину Тоні Меріно уточнив: «Ми не стягуємо плату з відвідувачів, які хочуть лише заглянути та подивитись, у нас інша проблема — селфери». У зв’язку з цим з деяких пір у вітрині з’явилася вивіска наступного змісту: «Заходьте, просто зазирнути і сфотографуватися – п’ять євро з людини (200 грн.), дякую».

Інтерес до цього магазину-пам’ятки, заснованого в 1898 році, значно зріс після того, як вона була відзначена нагородами туристичних сайтів та міської ради Барселони. Після цього місце перетворилося на одне з найпопулярніших місць для туристів. Уточнювалося, що вивіска з’явилася як жарт співробітників магазину, і поки що ні з кого з туристів грошей не вимагали.

Популярний магазин вивісив табличку, що з туристів стягуватиметься плата за відсутність покупок

За даними Statista, тільки в 2022 році кількість мандрівників, які відвідали Барселону, перевищила 99 мільйонів осіб, при цьому його населення складає всього 1.7 млн осіб – туристів виявилося більше в 58 разів, що зробило це місто одним із провідних туристичних напрямків Європи. Однак не все так гладко. Своєю присутністю нескінченний потік туристів дратує місцевих жителів, що викликає занепокоєння влади.

Овертуризм у місті, особливо в історичному Готичному кварталі з його вузькими вуличками та бутіками, постійно супроводжується скаргами мешканців. Вони висловлюють претензії про переповнені вулиці та шум, який створюють приїжджі. Місто Барселона вже оголосило про намір підвищити податки для туристів, які приїжджають до іспанського міста на день на круїзних лайнерах.

Проте варто відзначити, що Барселона, незважаючи на свою популярність, є не перенаселеним містом у Європі. Згідно з останніми даними, одне хорватське місто випередило іспанське місто, посівши перше місце у списку найбільш переповнених туристами місць у Європі — читайте тут.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Туреччина
Борт Turkish Airlines, який вилетів маршрутом Стамбул — Марракеш,...

Американка подала до суду на тайський ресторан через «драконячі кульки», які опекли її нутрощі

LifeStyle
Судовий пікантний скандал спалахнув у США: американка звернулася до...

Європейські міста борються з туристами, після пандемії їх стало надто багато

ЄС
Європейські столиці, що «відпочили» від надлишку туризму, в 2023...

Туристка з Великобританії обдурила шикарний турецький готель за допомогою старого браслета

Велика Британія
Daily Mail пише, що туристка з Великобританії проникла на...

Декілька пасажирів знепритомніли через рекордну спеку в салоні літака

США
Декілька пасажирів авіакомпанії Delta Air Lines знепритомніли через рекордну...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму