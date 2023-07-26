Популярний магазин вивісив табличку, що з туристів стягуватиметься плата за відсутність покупок

Популярний магазин у Барселоні вивісив табличку, що попереджає туристів про те, що з них стягуватиметься плата, якщо вони підуть, нічого не купивши. Збір становитиме близько 200 грн. за поточним курсом. Таких заходів вжив магазин, що спеціалізується на продажу алкоголю Queviures Múrria, через натовп цікавих мандрівників, повідомила британська газета Express.

Вхід безкоштовний – вихід платний

У старовинному магазині, який приваблює приїжджих своїм автентичним старовинним годинником і красивими меблями з червоного дерева, з’явилася незвичайна вивіска. Тепер відвідувачі, які входять усередину, якщо мають намір піти без покупок і зробили селфі, зобов’язані заплатити. Керівництво крамниці пояснило це незвичайне рішення бажанням впоратися з туристами, які тільки фотографуються, нічого не купуючи. Менеджер магазину Тоні Меріно уточнив: «Ми не стягуємо плату з відвідувачів, які хочуть лише заглянути та подивитись, у нас інша проблема — селфери». У зв’язку з цим з деяких пір у вітрині з’явилася вивіска наступного змісту: «Заходьте, просто зазирнути і сфотографуватися – п’ять євро з людини (200 грн.), дякую».

Інтерес до цього магазину-пам’ятки, заснованого в 1898 році, значно зріс після того, як вона була відзначена нагородами туристичних сайтів та міської ради Барселони. Після цього місце перетворилося на одне з найпопулярніших місць для туристів. Уточнювалося, що вивіска з’явилася як жарт співробітників магазину, і поки що ні з кого з туристів грошей не вимагали.

За даними Statista, тільки в 2022 році кількість мандрівників, які відвідали Барселону, перевищила 99 мільйонів осіб, при цьому його населення складає всього 1.7 млн осіб – туристів виявилося більше в 58 разів, що зробило це місто одним із провідних туристичних напрямків Європи. Однак не все так гладко. Своєю присутністю нескінченний потік туристів дратує місцевих жителів, що викликає занепокоєння влади.

Овертуризм у місті, особливо в історичному Готичному кварталі з його вузькими вуличками та бутіками, постійно супроводжується скаргами мешканців. Вони висловлюють претензії про переповнені вулиці та шум, який створюють приїжджі. Місто Барселона вже оголосило про намір підвищити податки для туристів, які приїжджають до іспанського міста на день на круїзних лайнерах.

Проте варто відзначити, що Барселона, незважаючи на свою популярність, є не перенаселеним містом у Європі. Згідно з останніми даними, одне хорватське місто випередило іспанське місто, посівши перше місце у списку найбільш переповнених туристами місць у Європі — читайте тут.