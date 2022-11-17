Популярні у туристів іспанські острови запроваджують безкоштовні подорожі на весь 2023 рік

На іспанських Балеарських островах заявили про можливість безкоштовних подорожей на 2023 рік. Причому причина такої щедрості — бажання скоротити кількість автомобілів на островах та пересадити туристів на громадський транспорт. Щоправда є одне але — ще невідомо, чи торкнеться цей захід туристів, і якщо торкнеться, то наскільки.

Поки, як пише британська The Sun, попередня інформація наступна: для того, щоб скористатися безкоштовним транспортом, знадобиться транспортна карта Балеарських островів. Її власники зможуть подорожувати як автобусами, так і потягами, не витрачаючи ні копійки. Причому це стосуватиметься всіх островів — Ібіці, Майорки та Менорки. А ось подробиці про те, як отримати таку картку і чи зможуть її отримати туристи, поки не озвучуються.

У цій схемі є і «ложка дьогтю»: ціни на оренду автомобілів на островах цього року зросли на 300% і становили 130 євро на день. Надалі очікується, що ціни зростуть ще більше. Крім того, нагадаємо, влада островів недвозначно заявила, що «дешеві» туристи — переважно британські «алкотуристи» на островах не потрібні і з ними вестиметься жорстка боротьба. Подробиці читайте за цим посиланням.