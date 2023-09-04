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Популярні іспанські курорти знаходяться в центрі скандалу через зростаючу кількість повій і скандальних вечірок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярні іспанські курорти знаходяться в центрі скандалу через зростаючу кількість повій і скандальних вечірок

Місцеві жителі та розумні туристи висловлюють своє обурення з приводу цих негідників, які розносять порнографію іспанськими курортами. Влада нині активно шукає способи боротьби з такими проявами як “холостяцькі вечірки”, які стали проблемою для Балеарських островів, а також таких популярних місць, як Малага, Кордова, Севілья та багато інших.

Ці явища обумовлені тим, що туристи, головним чином із Великобританії, приїжджають сюди виключно заради розваг, і як наслідок, на курорти струмує кримінал. Влада та місцеві жителі перебувають у стані шоку.

“Місцеві жителі і ті туристи, які бажають спокійного та пристойного відпочинку, втомилися від нецензурних розваг, таких як “холостяцькі вечірки”. Ці заходи проводяться в орендованих будинках або навіть у готелях, і часто супроводжуються великою кількістю неадекватно поведінкових чоловіків, одягнених у спідню білизну, і при собі вони мають інтимні іграшки, а в гіршому випадку – повій”, – повідомляють іспанські ЗМІ.

На жаль, попит на послуги повій на Балеарських островах, особливо в курортних містах Пальма-де-Майорка та Магалуф, зріс на 10%, причому більшість із них є нелегальними іммігрантами, які прибули за туристичною візою. Це, звісно, супроводжується зростанням іншої форми кримінальної активності.

У відповідь на це місцеві жителі та власники готелів у містах Малага, Кордова, Логроньо, Леон, Саламанка, Севілья та Гранада почали вносити зміни до правил використання готелів та орендованих житлових будинків після численних скарг. Вони сподіваються запровадити “заборону на проведення нецензурних заходів, а також заборонити зовнішнє демонстрування інтимних предметів та аксесуарів на громадських дорогах”. Власники готелів також прагнуть отримати дозвіл на те, щоб мати право виселяти з готелю клієнтів у нетверезому стані, без виплати будь-якої компенсації. Але як це буде здійснено в рамках закону, залишається неясним.

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