Курорт Іспанії представив нові заборони для туристів: на вулиці не пийте, не викривайте живіт

Іспанські Канарські острови запроваджують нові суворі штрафи для туристів, у тому числі жорсткі правила користування балконами. Популярний туристичний напрямок вже давно працює над своїм іміджем і намагається звести нанівець алкогольний туризм та «зачісати» курорти. Тепер настав час для нових заходів та розпоряджень…

Наприклад, так вчинила влада відомого мальовничого містечка Моган, яке знаходиться в південно-західній частині Гран-Канарії, одного з островів Іспанії. Чиновники запровадили кілька нових правил, щоб залучити туристів вищого рівня та відмовитися від тих, хто приїжджає за пияками. Згідно з новими установками, опублікованими місцевими ЗМІ, мандрівникам та місцевим мешканцям заборонено сушити одяг на балконах.

Їм також буде заборонено перебувати на вулиці «частково оголеними», тобто, з деяких пір жінкам не можна розгулювати поза пляжом у купальниках, а чоловікам — в одних трусах чи шортах, оголюючи торс. Крім того, влада заборонила вживання алкоголю на вулиці та сон у громадських місцях. Відомі безліч випадків, коли після розгульної ночі туристи здебільшого британські засипали прямо на тротуарах і відлякували своїм виглядом оточуючих. Крім того, запроваджено інші нові правила, включаючи заборону на рекламні листівки на автомобілях та запуск феєрверків у громадських місцях.

За порушення будь-якого з правил загрожує штраф, розмір якого змінюватиметься залежно від тяжкості правопорушення. Так, навіть незначне порушення правил спричиняє чималий штраф – 750 євро. А за дуже серйозне порушення туристи можуть бути оштрафовані на суму до 3.000 євро.

Довідка: Пуерто-де-Моган – чарівне рибальське село, розташоване на південному заході острова Гран-Канарія. Серед туристів популярна пристань для яхт, а також золоті пляжі міста зі спокійною водою їх люблять сімейні туристи з дітьми.

Відпочинок на тверезу голову

Симпатичне туристичне село – не перший іспанський регіон, де вводяться нові жорсткі правила для туристів. Суворістю законів відзначилася також Малага. Так, популярний іспанський регіон запровадив нові обмеження на проведення вечірок: хлопчаків та дівич-вечорів. Тепер туристам заборонено носити із собою секс-ляльки чи будь-які аксесуари у вигляді геніталій чи костюми, що мають «сексуальний характер». Їх також можуть оштрафувати за ходіння вулицями в нижній білизні і без одягу, що покриває тіло.

Що їм загрожує за відмову дотримуватися правил? Спочатку відпочиваючих попросять заїхати до поліцейської дільниці для роз’яснювальної бесіди, але у разі відмови гостям курортного регіону загрожує штраф. Очікується, що сума збору становитиме 750 євро., за порушення нових обмежень на проведення хлопчаків та дівич-вечорів.

Зауважимо, що іспанський регіон — це справді популярне місце для проведення так званої «останньої ночі свободи», оскільки багато європейців подорожують дешевими рейсами.

В останні роки деякі місцеві жителі були роздратовані галасливою та буйною поведінкою приїжджих, які відпочивають в іспанському містечку, ніби востаннє. Наприклад, влада ще одного не менш популярного туристичного місця – іспанські Балеарські острови – також запровадила нові обмеження минулого року. Їхні правила розроблені для придушення алкогольного туризму. На іноземних туристів тепер поширюватиметься обмеження на напої, що видаються за системою «все включено», а також введена заборона на алкогольні круїзи.

Уточнимо, що правила діють не на всіх островах, а зосереджені на окремих галасливих курортах, таких як Магалуф, який намагається змінити свою репутацію гедонізму та залучити інший тип туристів.