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ІспаніяТуризм

На курорті Іспанії прибиральницю готелю спіймали за крадіжкою цінних речей у туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Прибиральниця готелю сховала цінності туристів у ліфчику та потрапила на приховану камеру

Прибиральниця готелю на іспанському курорті Бенідорм потрапила на крадіжки цінностей у туристів після того, як вони встановили в номері приховану камеру. Подробиці історії ділиться таблоїд Daily Mail.

У вересні Аластер та Сью Коннер разом із 15-річним сином Джеком відпочивали у чотиризірковому готелі Бенідорма за системою «все включено». Під час відпустки сім’я помітила, що з номера почали пропадати готівка, сигарети та парфуми, і вирішила встановити в кімнаті приховану камеру.

Коннери виявили, що їх обкрадає прибиральниця. Вона рилася в речах постояльців, у тому числі в ящиках з спідньою білизною, і ховала цінні речі в кишенях та бюстгальтері. Подружжя визнало, що загалом зловмисниця викрала у них речі на суму близько 750 євро.

«Я не міг повірити у те, що бачив. Мені було гидко. Ми витратили 5,5 тисячі фунтів на відпустку, яка нам навіть не сподобалася», — обурився Аластер Коннер. Мандрівники поскаржилися до туристичної компанії, там вибачилися та пообіцяли відшкодувати клієнтам збитки.

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