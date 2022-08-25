Ми просто жбурляємо їх убік: в Іспанії туристка поділилася своїм методом знаходження шезлонгів

Тренд європейських туристів бронювати шезлонги біля готелю рано-вранці за допомогою рушників триває. Однак мандрівниця Джейд Пеппард опублікувала в обліковому записі TikTok відеоролик про те, що вона знайшла спосіб, як знаходити для себе вільний шезлонг і для цього їй не потрібно рано вставати.

За словами туристки, британці та німці, які приїжджають з європейських країн на курорти сонячної Іспанії, Туреччини або грецьких островів цього літа, всупереч забороні на бронювання шезлонгів продовжують бігати рано вранці наввипередки один з одним, щоб зайняти найкраще місце біля басейну. Їх розрахунок такий: накинутий на шезлонг рушник – сигнал для інших гостей готелю, що місце зайняте, тому можна піти і не турбуватися про те, що потім доведеться шукати собі лежак.

Однак не всі готові миритися з такою нахабністю. Дівчина вирішила не грати за правилами інших туристів, тому коли під час відпочинку вона приходила до басейну, а лежаки були зайняті рушниками і поблизу не було їхніх господарів, мандрівниця просто жбурляла у бік пляжне приладдя, тим самим звільняючи собі місце. Таким чином, їй не доводилося навіть рано вставати, щоб брати участь у комічних готельних забігах.

На кадрах видно, як туристка лежить у шезлонгу і каже наступне: «Ці шалені люди прокидаються о 4:00 ранку, щоб покласти свої рушники на шезлонги тільки для того, щоб я та мій хлопець прокинулися о 10:00 ранку та викинули їх рушники».

У коментарях багато людей погодились із її методом. Один із них повідомив, що не міг би придумати нічого гіршого, ніж турбуватися про шезлонги у відпустці. «Мій друг одного разу зняв усі рушники з лежаків, які опівдні все ще були порожніми, і кинув їх у басейн. Курортники не сказали жодного слова», – відповів другий. «Я даю годину власникам рушників, якщо вони не з’являються, скидаю їхні речі та займаю місце», – поділився третій.

«Якось на курорті я бачила, як люди прокидалися о 6:00 ранку, щоб зарезервувати собі місце, тому одного ночі, коли я не могла заснути, я поклала рушник о 3:00 годині ночі та пішла», – розповіла четверта.

Ще один користувач зазначив, що описаний метод йому не сподобався: “Якщо я виявлю під час відпустки, що мій рушник скинутий з лежака, я посварюся з тим, хто зайняв моє місце”.